Yalova'da Samanlı Dağları'ndaki bulut denizi Soğören'de dronla görüntülendi - Son Dakika
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Yalova'da Samanlı Dağları'ndaki bulut denizi Soğören'de dronla görüntülendi

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Yalova\'da Samanlı Dağları\'ndaki bulut denizi Soğören\'de dronla görüntülendi
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Yalova\'da Samanlı Dağları\'ndaki bulut denizi Soğören\'de dronla görüntülendi
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Yalova'nın Samanlı Dağları'nda Soğören köyü mevkiinde dağları örten yoğun bulut tabakası dronla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde beyaz bulutların arasından görünen ormanlık alanlar dikkat çekti.

Yalova'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Samanlı Dağları, bu kez bulutların oluşturduğu eşsiz manzarayla dikkat çekti. Soğören köyü mevkiinde dron ile kaydedilen görüntülerde, dağların üzerini kaplayan yoğun bulut tabakası ve bulutların arasından yer yer görünen ormanlık alanlar görsel şölen oluşturdu.

Yalova'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Samanlı Dağları'nda ortaya çıkan manzara, adeta bulut denizini andırdı. Gökyüzünde uzanan bulut tabakaları ile dağların üzerinde biriken yoğun bulutların oluşturduğu görüntüler, doğanın etkileyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dron kamerasıyla havadan kaydedilen görüntülerde, beyaz bulutların dağların üzerini örtmesi, bulutların arasından ormanlık alanların görünmesi ve gökyüzündeki farklı bulut katmanlarının oluşturduğu manzara dikkat çekti.

Soğören köyü mevkiinde kaydedilen görüntüler, Samanlı Dağları'nın yalnızca yeryüzündeki değil, gökyüzünden bakıldığında da ne kadar etkileyici doğal güzelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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