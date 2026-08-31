Yavru Tilki, Evcil Kedilerle Dost Oldu - Son Dakika
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Yavru Tilki, Evcil Kedilerle Dost Oldu

Yavru Tilki, Evcil Kedilerle Dost Oldu
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Sivas'ta bir yavru tilki, her akşam bir ailenin kedileriyle yemek yiyor ve onlara alıştı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde bir kedi her akşam Köse ailesinin evini ziyaret edip, evin kedileriyle aynı kaptan mama yiyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşayan köy sakinlerinden Dursun Köse günlerdir bahçesine giren yavru tilkiyi önce et ve ardından kedi, köpek mamalarıyla besleyerek bahçesine alıştırdı. Her gece bahçeye uğrayan tilki kedilerle beraber yemek yiyerek, gün doğunca tekrar doğal yaşam alanına gidiyor. Yabani doğanın en önemli unsurlarından biri olan yavru tilki ailenin bahçesinde bulunan kedilerle arkadaş olarak evcil hayvan hayatına adım attı. Aile üyelerine de alışan tilki evin avlusunda istediği yerde uyuyarak, aileye duyduğu güveni ortaya çıkardı. günlerce gelen tilkinin görüntülerini kayda alan Dursun Köse yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettiklerini ifade etti.

Dursun Köse, "5 gün önce bahçede kedilere mama verirken, bir tilki ortaya çıkarak bahçeye girdi. Bayağı aç, susuz, perişan bir haldeydi. Kedilerin mamalarını yemeye başladı. İlk geldiğinde kedilerle atışarak gitti ve ertesi gün tekrar geldi. Bu esnada biz de et ve köfte verdik sonra yemeğini yedi ve gitti. Bir gün sonra tekrar geldiğinde bize olan yaklaşımı daha farklıydı. Biz kedi, köpek mamasını ona vermeye başlayınca alıştı. Şu an her akşam geliyor yemeğini yiyor, suyunu içiyor ve evin avlusunda sabaha kadar yatıyor. Halının, sandalyenin üzerinde yatıp gün aymadan da tekrar gidiyor. Kedilerle de arkadaş oldu burada yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettik. Bizlere de baya alıştı bahçede gördüğü zaman rahatsız olmuyor her hangi bir saldırısı da olmuyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yavru Tilki, Evcil Kedilerle Dost Oldu - Son Dakika

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