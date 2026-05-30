Yaylada Çocukların Tulum Peyniri Destanı

Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylalarında yaşayan Şavak Aşireti mensuplarının tulum peyniri üretimindeki en büyük yardımcıları, okulların bayram tatili olmasıyla birlikte yaylaya çıkan çocuklar oldu. Minik çocuklar, ailelerine destek olmak için koyun otlatıyor, sağım işlerine yardımcı oluyor ve üretim sürecinin çeşitli aşamalarında görev alıyor.

Türkiye'nin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Erzincan tulum peynirinin üretimi, yaz aylarında yaylalarda yoğun bir mesaiyle sürdürülüyor. Çadırlarda yaşayan üretici aileler, sabahın erken saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışma temposunda çocuklarıyla birlikte emek veriyor.

Okulların bayram tatilinde olmasıyla ailelerinin yanına yaylalara gelen çocuklar, küçük yaşlarına rağmen önemli sorumluluklar üstleniyor. Kimi koyun sürülerinin peşinde kilometrelerce yol yürürken, kimi de sağım ve süt toplama işlerinde ailelerine yardımcı oluyor. Zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalara katılan çocuklar, yayla yaşamını yakından öğrenme fırsatı da buluyor.

Şavak Aşireti mensupları, nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle ürettikleri Erzincan tulum peynirinin doğal yapısını korumaya çalışırken, çocuklar da bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol üstleniyor.

Yaylalarda geçen yaz ayları, çocuklar için hem tatil hem de üretimin içinde öğrenerek büyüdükleri bir yaşam deneyimine dönüşüyor. Üreticiler ise verilen emeğin karşılığını almak ve Erzincan tulum peynirinin hak ettiği değeri görmesini istediklerini belirtiyor. - ERZİNCAN