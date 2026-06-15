Yaz Ortasında Kar Süphan Dağı'nı Beyaza Bürüdü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaz günü etkili olan kar yağışı, Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü.

Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Haziran ayında sıcak havaların hakim olması beklenirken, zirvede etkili olan kar yağışı Süphan Dağı'nın doruklarını beyaza bürüdü. Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Dağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Haziran ayında yağan karla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, Adilcevaz'ın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini eklerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı. - BİTLİS