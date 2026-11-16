Orman Genel Müdürlüğünce çocuklarda orman sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tanıtım Tırı", Bolu Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bolu'ya geldi. Bolu Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan tırda çocuklar ve gençler, ormanların önemi ve doğanın korunması konusunda bilgilendirildi. Çocuklara yönelik hazırlanan etkinlik alanında üç boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.

Etkinliklere katılan çocuklar, eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Projeyle küçük yaşlardan itibaren orman sevgisinin kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Yeşil Vatan Tanıtım Tırı'nın, Bolu'da bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacağı ve bu süre içerisinde ilçelerde de çocuklarla buluşacağı öğrenildi.

Etkinlikte çok eğlendiğini belirten 10 yaşındaki Davut Bostancı, "Bugün çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Resim çizdim, fidan diktim. Sinema da güzeldi" dedi.