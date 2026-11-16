Yeşil Vatan Tanıtım Tırı Bolu Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşil Vatan Tanıtım Tırı Bolu Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yeşil Vatan Tanıtım Tırı Bolu Kent Meydanı\'nda çocuklarla buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yeşil Vatan Tanıtım Tırı Bolu Kent Meydanı\'nda çocuklarla buluştu
Haber Videosu

Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bolu Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Tır bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak, bu sürede ilçelerde de çocuklara üç boyutlu sinema, oyun ve atölyelerle doğa bilinci anlatılacak.

Orman Genel Müdürlüğünce çocuklarda orman sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tanıtım Tırı", Bolu Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bolu'ya geldi. Bolu Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan tırda çocuklar ve gençler, ormanların önemi ve doğanın korunması konusunda bilgilendirildi. Çocuklara yönelik hazırlanan etkinlik alanında üç boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.

Etkinliklere katılan çocuklar, eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Projeyle küçük yaşlardan itibaren orman sevgisinin kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Yeşil Vatan Tanıtım Tırı'nın, Bolu'da bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacağı ve bu süre içerisinde ilçelerde de çocuklarla buluşacağı öğrenildi.

Etkinlikte çok eğlendiğini belirten 10 yaşındaki Davut Bostancı, "Bugün çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Resim çizdim, fidan diktim. Sinema da güzeldi" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSinemaEğitimYaşamÇevreBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Pattaya’da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi Pattaya'da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 14:10:53. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşil Vatan Tanıtım Tırı Bolu Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android