Yılanlar Sıcak Havada Su Kenarında Serinliyor

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde sıcaktan bunalan yılanlar, su kenarında serinlerken görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bingöl'de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ilıcalar beldesinde su kenarında bir araya gelen birkaç yılan, su kenarında serinledi. O anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.