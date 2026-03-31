Yüksekova\'da Camide Yılan Sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caminin arıza yapan su hattını onarmak için çalışma yürüten köylüler, yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı.

İlçeye bağlı Beşatlı köyünde caminin su hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlatıldı. Köy Muhtarı Fethi Erci nezaretinde iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, toprağın altından yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılan çıktı. Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede, karların üzerinde hareket eden yılanı gören vatandaşlar şok oldular. O anlar Muhtar Erci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Köy Muhtarı Fethi Erci, caminin kesilen suyunu tamir etmek için ekiplerden yardım istediklerini belirterek, "Köyümüzün camisinin suyu gelmiyordu. İş makinesiyle arızanın olduğu bölgede kazı çalışmalarına başladık. İkinci kepçe darbesiyle birlikte yaklaşık 1 metre boyunda bir yılan ortaya çıktı. Yılanı karın üzerinde görünce önce korktuk ve sonra o anları hemen cep telefonumla kaydettim" dedi.

Kar üzerinde bir süre gezinen yılan, daha sonra gözden kayboldu. - HAKKARİ