Yüksekova\'da Güneşli Hava Vatandaşları Parklara Çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en sert kış mevsimi ve yağışlı bahar aylarının ardından yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Yüksekova'da kış mevsimi boyunca etkili olan dondurucu soğuklar ve nisan ayı boyunca süren sağanak yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı. Mayıs ayına sayılı günler kala sıcaklıkların artmasıyla birlikte ilçe sakinleri park ve mesire alanlarını doldurarak güneşin tadını çıkardı. İlçede bu yıl etkili olan ve son 10 yılın en çetin kışı olarak nitelendirilen mevsim şartları, nisan ayında da kar ve sağanak yağışlarla devam etmişti. Yağışlı hava nedeniyle uzun süre kapalı alanlarda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, sıcaklığın artmasıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Genç yaşlı her yaştan ilçe sakini, parklardaki banklarda güneşlenerek baharın gelişini yaşadı.

Aylar sonra ısınan havanın keyfini çıkaran vatandaşlardan Turgay Altekin, Yüksekova'nın zorlu iklim şartlarına değinerek şunları kaydetti:

"Yüksekova'nın kışı çok çetin geçiyor. Bahar mevsimine girmemize rağmen yoğun yağışlar nedeniyle bir türlü ısınamamıştık. Mayıs ayına gireceğimiz şu günlerde güneşin yüzünü göstermesiyle hem ısınma fırsatı bulduk hem de parklarda zaman geçirmeye başladık. Biz de bu güzel anın tadını çıkartıyoruz."

Güneşli havayı fırsat bilerek ailesiyle parka gelen Zehra Yılmaz ise "Bilindiği gibi havalar çok yağışlı ve soğuktu. Ardından güneş açınca biz de bu anı yaşamak için ailemizle birlikte parka geldik" dedi. - HAKKARİ