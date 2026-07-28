Yüksekova'da Kar Tünelleri Açıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da Kar Tünelleri Açıldı

Yüksekova\'da Kar Tünelleri Açıldı
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Yüksekova'da karla mücadele kapsamında açılan yollar, metrelerce karla dolu tüneller görünümünde.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 5 metreyi aşan karda yürütülen zorlu çalışmalar sonucunda açılan yollar adeta kar tünellerini andırdı. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede başlattığı 2 aylık karla mücadele mesaisinde sona gelindi.

Temmuz ayının ortaları geride kalmasına rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele tüm hızıyla sürdürülüyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesindeki yol açma çalışmalarını aralıksız yürüttü. Metrelerce kar birikintisi ve çığ tehlikesine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatör de kullanarak kapalı yolları tek tek ulaşıma açtı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun tempo kütlesiyle çalışan ekiplerin kardan adam boyunu aşan geçitlerde açtığı yollar, bölgede seyirlik kar tünelleri oluşturdu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüksekova'da Kar Tünelleri Açıldı - Son Dakika

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