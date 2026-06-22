Yüksekova\'da Sarsar Yiyecek Aradı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek arayan bir sarsar (dağ sansarı), vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

İlçenin en işlek noktalarından biri olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Sanat Sokağı'nda rahat tavırlarıyla dikkat çeken sarsar, sokak sokak dolaşarak yiyecek aradı. Gece saatlerinde sokakların boşalmasını fırsat bilerek ortaya çıkan sevimli misafiri fark eden bir vatandaş, o ilginç anları hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Sansarlar

Sansarlar, Mustelidae ailesine ait bir hayvan grubunu temsil eder. Bu aileye ait olan diğer hayvanlar arasında porsuklar, gelincikler ve gelengiler gibi bilinen türler de bulunur. Sansarlar, vücut yapıları itibariyle uzun, ince ve sivri yüzlü hayvanlardır. Genellikle kahverengi tüyleriyle tanınırlar ve oldukça çevik ve hızlı hayvanlardır. - HAKKARİ