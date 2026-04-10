Yüksekova\'da kar ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa birlikte kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşımda şu ana kadar ciddi bir aksama yaşanmazken, karayolları ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Özellikle yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler ilçe merkezi ve ana güzergahlarda da hazır bekletiliyor. Yetkililer, bölgede devam eden kar yağışı ve sisin etkisini sürdüreceğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ