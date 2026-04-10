Yüksekova'da kar ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü - Son Dakika
Yüksekova'da kar ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

10.04.2026 08:53  Güncelleme: 08:57
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler kara yollarında zorlukla ilerlerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa birlikte kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşımda şu ana kadar ciddi bir aksama yaşanmazken, karayolları ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Özellikle yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler ilçe merkezi ve ana güzergahlarda da hazır bekletiliyor. Yetkililer, bölgede devam eden kar yağışı ve sisin etkisini sürdüreceğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Güvenlik, Hakkari, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Advertisement
