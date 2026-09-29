Zonguldak\'ta DKMP ve jandarma ekipleri sülünleri doğal yaşam alanlarına bıraktı

Zonguldak'ta yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yetiştirilen sülünler, kentin çeşitli ilçelerinde doğal yaşam alanlarıyla buluşturuldu.

Doğa koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatını canlandırmak ve ekolojik dengeyi sağlamak için yeni bir faaliyete imza attı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de geniş katılım gösterdiği etkinlik kapsamında, kafeslerde getirilen sülünler Zonguldak ormanlarında özgürlüğe kanat çırptı.

İl genelindeki çeşitli ilçelerde gerçekleştirilen doğaya salım programıyla, sülünlerin doğal yaşam alanlarındaki popülasyonunun ve varlığının desteklenmesi hedefleniyor. Yetkililer, türlerin korunması ve ekosistemin dengesinin sağlanması adına doğa koruma çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.