Zonguldak'ta Hava Sıcaklığı 9 Derece Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Hava Sıcaklığı 9 Derece Düştü

23.07.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta hava sıcaklığı 29 dereceden 20 dereceye düştü, denize giriş iki gün yasaklandı.

Zonguldak'ta 29 derecelerde seyreden hava sıcaklığı 9 derece birden düştü. Valilik, olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişleri iki günlüğüne yasakladı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Zonguldak'ta günün erken saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 29 derecelerde seyrettiği kentte sıcaklık 9 derece birden düştü. 20 derecelerde seyreden sıcaklığın hafta sonuna kadar 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Karadeniz'de de zaman zaman boyu 2 metreyi bulan dalgalar ve olumsuz hava şartları sebebiyle Valilik iki gün boyunca denize girişleri yasakladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimiz tarafından 23 Temmuz 2026 Perşembe ve 24 Temmuz 2026 Cuma günlerinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihte yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zonguldak'ta Hava Sıcaklığı 9 Derece Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
CHP’li Gürer: Atatürk’ün partisinde kalmaya devam edeceğim CHP'li Gürer: Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim
Kadıköy’de dün geceye damga vuran görüntü Kadıköy'de dün geceye damga vuran görüntü

09:52
Sapık milyarder ölmedi mi “Jeffrey“ diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
Sapık milyarder ölmedi mi? "Jeffrey" diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:20
Eski Vali işkenceci çıktı Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 10:44:26. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Hava Sıcaklığı 9 Derece Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.