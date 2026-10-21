Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek - Son Dakika
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Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek

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Cizre\'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek
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Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ve denetim komisyonu, taşımalı eğitimdeki okul servis araçlarını denetledi. Araçların teknik durumu, evrakları ve şoför yeterlilikleri incelendi; denetimler eğitim yılı boyunca sürecek.

Cizre’de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçları denetlendi. Araçların teknik durumu ve şoförlerin yeterlilikleri titizlikle incelendi.

Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek

Öğrenci Güvenliği İçin Sahadalar

Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Sabri Salgut ve denetim komisyonu, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, can güvenliği ön planda tutuldu.

Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek

Araçlar tek tek incelendi

Okullar bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde, okul servis araçları tek tek kontrol edildi. Evrak kontrollerinin yanı sıra sahadaki uygulamalara da odaklanılan çalışmalarda, araçların mekanik durumu ve şoförlerin mesleki yeterlilikleri gözden geçirildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ve Şube Müdürü Sabri Salgut, denetimleri sahada yakından takip ederek taşımalı eğitim hizmetlerinin güvenli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek

“Önceliğimiz Çocuklarımızın Can Güvenliği”

Denetimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan eğitim yöneticileri, taşımalı eğitim sisteminin sağlıklı yürütülmesinde en önemli unsurun öğrencilerin can güvenliği olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Eğitimde taşımalı sistemin sağlıklı yürütülmesinin ilk ve en önemli şartı, evlatlarımızın can güvenliğidir. Çocuklarımızın okullarına huzurlu ve güven içinde ulaşması, kurumumuzun en öncelikli işidir.” ifadelerine yer verildi.

Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek

 Denetimler Eğitim Yılı Boyunca Sürecek

Öğrencilerin dersliklerine güvenli bir şekilde ulaşması ve ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebilmesi amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek

Bu kapsamda, planlı ve anlık saha denetimlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Cizre'de okul servisleri denetlendi, can güvenliği için denetimler yıl boyu sürecek

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
GüvenlikEğitimGüncelCizreSon Dakika

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