2026 Dünya Kupası anısına üretilen şampiyonluk yüzüğünün değeri dudak uçuklattı - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası anısına üretilen şampiyonluk yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

17.07.2026 16:29
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FIFA, pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinin kazananına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü takdim edileceğini açıkladı. Yüzüğün değerinin 130 bin dolar (7 milyon TL) olduğu belirtildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şampiyon 19 Temmuz Pazar günü New Jersey Stadyumu’nda oynanacak Arjantin - İspanya maçı ile belli olacak. 

KAZANAN TAKIMA ŞAMPİYONLUK YÜZÜĞÜ

FIFA, kazanan takıma, NBA ve NFL gibi turnuvalarda ödül olarak da kullanılan şampiyonluk yüzüğünün verileceğini bildirdi. Sadece 2026 adet olarak üretilecek olan yüzüğün 30’u kazanan takıma verilecek. 1.996 tanesi ise dünya çapındaki taraftarlara resmi lisanslı ürün olarak sunulacak. FIFA, yüzüğün bir tarafında FIFA Dünya Kupası işlemesinin olacağını, diğer tarafın ise kazanan takıma özel olarak kişiselleştirileceğini açıkladı. Ayrıca her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı ve kişiye özel olarak hazırlanarak orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği duyuruldu.

2026 Dünya Kupası anısına üretilen şampiyonluk yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

İngiliz basınındaki haberlere göre; özel olarak üretilen bu yüzüğün değerinin 130 bin dolar (7 milyon TL) seviyesinde olduğu belirtildi.

Dünya Kupası, Arjantin, İspanya, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası anısına üretilen şampiyonluk yüzüğünün değeri dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Bir tane yüzüğün parasını Gazze yada Filistin'e gönderin de yüzlerce çocuğun karnı doysun be!!Ne adaletsiz bir dünya arkadaş 2 0 Yanıtla
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