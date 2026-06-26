ABD\'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında ABD, Türkiye'ye 3-2 mağlup oldu. ABD'nin ilk golünü atan Auston Trusty, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''KAZANMASI GEREKEN ONLAR DEĞİLDİ''

Yenilgiyi hak etmediklerini ifade eden Trusty, "Maç boyunca birçok fırsat yakaladık. Onlar ise pek yakalayamadı. ''Sanırım kaleyi bulan sadece üç şutları vardı. Galibiyeti hak etmediler. Kazanması gereken onlar değil bizdik. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

"DERS ÇIKARILMASI GEREKEN BİR MAÇTI"

Sözlerine devam eden ABD'li oyuncu, aldıkları yenilgiden ders çıkaracaklarını belirterek "Elbette grubu lider tamamladık, bu olumlu bir durum. Bence bu, geride bırakıp ders çıkarılması gereken türden bir maçtı. Çok sayıda pozisyon bulduk. Yine de, topu kendi ağlarımızda görmemeyi başarmalıyız." değerlendirmesini yaptı.