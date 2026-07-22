İsrail bayrağını arabayla ezdiler - Son Dakika
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İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler
22.07.2026 11:31
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İspanyol taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası zafer kutlamaları sırasında şehir merkezinde İsrail bayrağını arabanın altına alarak ezdi.

İspanya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu ardından Madrid ve Barselona sokaklarında düzenlenen tarihi zafer kutlamaları, büyük siyasi protestolara da sahne oldu. Şehir merkezindeki meydanlarda toplanan coşkulu binlerce İspanyol taraftar, şampiyonluğu kutladığı sırada dikkat çeken bir eyleme imza attı.

İSRAİL BAYRAĞINA TEPKİ

Kutlama alanındaki gruptan bazı kişiler, caddeye serdikleri İsrail bayrağını hareket halindeki bir otomobilin altına alarak ezdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, kalabalığın tezahüratlarla eyleme destek verdiği görüldü.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, taraftarların kutlamalar sırasındaki bu siyasi protestosu uluslararası kamuoyunda kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Dünya Kupası, İspanya, İsrail, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İsrail bayrağını arabayla ezdiler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    eğer birgün yurtdışı programı yaparsam ilk ülke SPAIN olacak 2 0 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    heee sen ak kafa bakkala zor gidiyorsun 0 0 Yanıtla
  • fbeyza1017 fbeyza1017:
    İspanya candır caaan. Helal olsun 0 0 Yanıtla
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