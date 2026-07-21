Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu! - Son Dakika
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Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu!

21.07.2026 14:30
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İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından düzenlenen kutlamalarda genç yıldız Lamine Yamal, sahneye çıktığı aşırı düşük belli ve aşağı kaymış şort tarzıyla (sagging) dünya genelinde sosyal medyada gündem oldu.

İspanya'nın New Jersey'deki finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olmasının ardından, başkent Madrid'deki Cibeles Meydanı'nda yaklaşık 2 milyon taraftarın katılımıyla kutlama yapıldı. Barcelona'nın 19 yaşındaki oyuncusu Lamine Yamal, hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası madalyası kazanan en genç oyuncu olarak parlayan genç futbolcu, kutlamalarda giydiği şort tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu!

Bir kısım futbolsever ve geleneksel medya figürleri, 2 milyon insanın önünde ve kupayla verilen pozlarda bu görüntüyü "saygısızca, rüküş ve disiplinsiz" olarak nitelendirdi. Sosyal medyada "Lütfen biri şu çocuğa pantolonunu çekmesini öğretsin" tarzında yorumlar yapıldı.

Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu!

Genç taraftarlar ise bunun 19 yaşındaki bir dünya şampiyonunun doğal hakkı olduğunu, yeni nesil rap/sokak kültürünü yansıttığını savundu. "Çocuk daha yeni Dünya Kupası'nı kazanmış, insanlar hala şortunun boyuna takılıyor" diyerek Yamal'ı savundular.

Lamine Yamal, Dünya Kupası, Barcelona, Arjantin, İspanya, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    arda nun ahlakı ile bunun ahlakı mukayese bile edilemez, Atatürk “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim”demiş ve iyi demiş. 0 0 Yanıtla
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