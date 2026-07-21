Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı - Son Dakika
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Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı

21.07.2026 19:43
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Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 1930 yapımı yaklaşık 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı.

Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı, ilk Dünya Kupası'nın düzenlendiği 1930 yılında üretilen yaklaşık 96 yıllık tarihi bir körüklü kamerayla fotoğraflayarak Dünya Kupası statlarında ilgi odağı oldu.

DÜNYA KUPASINI 96 YILLIK KAMERAYLA FOTOĞRAFLADI

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen ve yaklaşık bir ay sürerek final karşılaşmasıyla sona eren 2026 FIFA Dünya Kupası’nda görevli Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, "Project 1930" adını verdiği, yeşil sahaların yüksek kaliteli dijital kameralarla görüntülendiği dönemde turnuvayı yaklaşık bir asırlık tarihi bir makineyle belgeleme macerasını anlattı.

2019’dan bu yana Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) bünyesinde fotoğrafçı olarak görev yapan Kutub, ilk Dünya Kupası'nın düzenlendiği 1930 yılında üretilmiş bir makine bulmayı hedeflediğini dile getirerek, "Arayışım tam bir yıl sürdü ve sonunda profesyonel bir kamera buldum." diye konuştu.

Mesleği icabı takip ettiği üçüncü Dünya Kupasını, "Zeiss kon 250/11" marka/model fotoğraf makinesiyle görüntüleyerek farklı bir yöntem denemek istediğini söyledi.

Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı

''SANKİ OĞLUMU GEZMEYE GÖTÜRÜYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM''

Fotoğraf makinesini bulduktan sonra bu kez yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalıştığını belirten Kutup, şöyle devam etti:

"Ardından onu nasıl çalıştıracağımı araştırmaya başladım. Cam üzerine görüntü alan sistemi negatif film sistemine dönüştürdüm. Çok şükür bunu başardım ve Kanada’da önce Portekiz-Hırvatistan, ardından İsviçre-Kolombiya maçlarında kullanmaya başladım. Kamera orada büyük ilgi gördü. Onun benim bir parçam olduğunu hissediyorum. Aramızda güçlü bir uyum olduğunu hissediyorum. Onunla seyahat ederken sanki küçük oğlumu gezmeye götürüyormuşum gibi hissediyorum. Oysa bunca zaman kapalı kalmıştı."

Daha önce 2018 Rusya ve 2022 Katar'daki dünya kupaları ile olimpiyat oyunlarını görüntülediğini aktaran Kutub, "Takip ettiğim üçüncü Dünya Kupası’nda bunu farklı bir şekilde yapmak istedim." dedi.

Dünya Kupası statlarındaki deneyimini anlatan Kutub, "Maç sırasında kamerama bakarken mutlu oluyorum. Sanki başka bir zamandan gelmiş gibi hissediyorum. Kameram sanki bir anda kendisini modern teknolojinin ortasında buluyor ve etrafına şaşkınlıkla bakıyor." diye konuştu.

Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı

''BİR FOTOĞRAF İÇİN BİR DAKİKA''

Eski kamerayla dijital kameralar arasındaki en büyük farkın çekim süresi olduğunu belirten Kutub, şunları kaydetti:

"Dijital kamerayla örneğin saniyenin binde biri hızında çekim yapabilirsiniz. Deklanşöre bastığınız anda fotoğraf çekilmiş olur. Bu kamerada önce makineyi açıyorum ve görüntü ters olarak beliriyor. Daha sonra kadrajı ayarlıyorum. Görüntüyü daha iyi görebilmek için başıma siyah örtü geçiriyorum. Ardından filmi yerleştiriyor, görüntüleme modundan çekim moduna geçiyorum. Bütün bu süreç tek bir fotoğraf için yaklaşık bir dakika sürüyor."

Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı

Çalışma yönteminin de değiştiğini dile getiren Kutub, maçta bir anı ya da oyuncuyu takip ederek fotoğraf çekmek için anlık olarak kamerayı oynatma imkanı olmadığını belirterek "Sahanın belirli bir noktasını seçiyor ve orada neyle karşılaşacağımı bekliyorum. Bu bazen bir korner, bazen kale önünde yaşanan bir pozisyon oluyor. Benim için çok büyük bir meydan okumaydı. Çok şükür sonunda iyi sonuçlar elde ettim." diye konuştu.

Mısırlı foto muhabiri, "Amacım yalnızca eski bir kamera kullanmak değildi; fotoğrafçılığın ilk dönemlerindeki çekim deneyimini yeniden canlandırmak ve Dünya Kupası'nın ilk organizasyonuyla en yeni organizasyonunu, aynı döneme ait bir araç aracılığıyla birbirine bağlamaktı. Bu proje, güçlü bir fotoğrafın değerini yalnızca teknolojik gelişmelerin değil; fikrin, sabrın ve fotoğrafçının bakış açısının belirlediğini göstermeye yönelik bir denemeydi." şeklinde konuştu.

Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, çekimin ardından fotoğrafların uzman kişiler tarafından banyo edildiğini, daha sonra dijital ortama aktarılabilmesi için taranarak son haline getirildiğini söyledi.

Dünya Kupası, Futbol, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı - Son Dakika

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