1. Avrupa Gıda Zirvesi Hanau'da Toplandı - Son Dakika
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Dünya

1. Avrupa Gıda Zirvesi Hanau'da Toplandı

Almanya'nın Hanau kentinde 1'inci Avrupa Gıda Zirvesi yapıldı, Türk gıda sektörü tartışıldı.

09.02.2025 17:53
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen 1'inci Avrupa Gıda Zirvesi, Avrupalı Türk gıda sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Hessen şubesi ev sahipliğindeki zirveye, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 500'ü aşkın sektör temsilcisi katıldı.

Zirvenin açılışında, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve Avrupa Gıda Sektörü Kurulu Başkanı konuşma yaptı. Türk gıda sektörünün Avrupa'daki geleceği ve ihracattaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu, Türk gıda ürünlerinin Avrupa'daki başarısında, Türk kökenli iş insanlarının güçlü varlığının etkisi vurgulandı.

Türk gıdasının avrupa yolculuğu ve geleceği konuşuldu

Zirvenin birinci oturumunda, "Gümrükten Sofraya Türk Gıdasının Avrupa Yolculuğu" başlığı altında sektörün önemli isimleri bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Hakkı Karaböklü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Türk gıda ürünlerinin dünya standartlarında üretildiğini, ihracatta karşılaşılan zorlukları ve alınan önlemleri anlattı.

İkinci oturumda ise "Avrupa'daki Türk Gıda Sektörünün Geleceği" konusu ele alındı. Panelde, Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, SKY Lojistik CEO'su Barış Kurt, Çiloğlu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, Businessking GmbH CEO'su Yunus Demirhan ve DEMKA Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Demirtaş yer aldı. Katılımcılar, sektörde yaşanan zorlukları, fırsatları ve Türk gıdalarının Avrupa'daki potansiyelini tartıştı.

Gıda zirvesinde ele alınan konular arasında, Avrupa'daki 60 yıllık Türk etnik gıda pazarının tarihsel gelişimi, Almanya'daki ithalatçıların Türkiye'deki üreticilerden beklentileri, Türk ürünlerinin Alman süpermarket zincirlerine dahil olabilmesi, süreklilik, toplam kalite, ambalaj, etiket, lojistik, satış sonrası hizmet konuları, Bulgaristan sınırında yaşanan gümrük gecikmeleri ve çözüm önerileri, gıda güvenliği ve algı yönetimi, ürün güvenliği ve denetim konularında yapılan çalışmalar yer aldı.

Ayrıca, Almanya'daki Türk gıda girişimcilerinin ihracat destekleri, gümrük kapılarındaki aksaklıkları gidermeye yönelik stratejiler, Türkiye'nin ticaret ve tarım ataşeleri ile daha etkin diplomasi yolları, Avrupa'daki Türk gıda toptancılarının organize olması gerekliliği, Türk gıda ürünlerinin ulusal raflarda daha fazla yer alması için zihinsel dönüşüm ihtiyacı, helal pazarındaki fırsat ve tehditler, kanatlı et ürünlerinin Avrupa'ya ihracat süreci gibi konular da ele alındı.

Zirve, ödül töreni ve akşam yemeği ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya 1. Avrupa Gıda Zirvesi Hanau'da Toplandı - Son Dakika

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