Pakistanlı genç, 10 ay önce İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın! - Son Dakika

Rusya'nın Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu süreçte dünya gündemini en fazla meşgul eden isimlerden biri oldu.

Diğer taraftan aylar önce atılan bir tweet sosyal medyada çok konuşuldu. Adeta 'Filistinli Kahin' dediler! Zelenskiy'nin Mayıs 2021'de İsrail'le ilgili attığı mesaja Pakistan'da yaşayan bir gencin verdiği yanıt bir anda gündem oldu. İşte detaylar.

MAYIS 2021'DE İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ

Volodimir Zelenskiy, 12 Mayıs 2021'de "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazdı.

"BİR GÜN RUS UÇAKLARI KİEV, KHARKİV VE ODESSA'YI BOMBALADIĞINDA ANLARSIN"

Hissam Ullah Baig adlı Pakistan'ın Hunza kentinde yaşayan bir kullanıcı ise bu tweete "Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın." yanıtını verdi.

"UKRAYNA HALKI İÇİN DUA EDİYORUM''

Bu yanıt binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni aldı ve Rus Ukrayna savaşıyla tekrar gündeme geldi. Hatta genç adam için 'Filistinli Kahin' ifadeleri kullanıldı. Son olarak ise Ullah Baig adlı Twitter kullanıcısı geçen yılki tweetini alıntılayarak önemli bir mesaj verdi: "Geçen yıl İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalarken, Başkan Zelenski savaş suçunu meşrulaştırıyordu. Bugün onun milleti, Gazzeli sivillerin her gün yaşadığı dehşetin aynısını yaşıyor. Ukrayna halkı için dua ediyorum"