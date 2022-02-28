Pakistanlı genç, 10 ay önce İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın! - Son Dakika
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Pakistanlı genç, 10 ay önce İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!

28.02.2022 14:57
Pakistanlı genç, 10 ay önce İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. gününde de devam ederken, ilginç ayrıntılar da gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında İsrail'e destek tweeti atan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Filistinli gencin verdiği cevap da bugünlerde çok konuşuluyor.

Rusya'nın Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu süreçte dünya gündemini en fazla meşgul eden isimlerden biri oldu.

Diğer taraftan aylar önce atılan bir tweet sosyal medyada çok konuşuldu. Adeta 'Filistinli Kahin' dediler! Zelenskiy'nin Mayıs 2021'de İsrail'le ilgili attığı mesaja Pakistan'da yaşayan bir gencin verdiği yanıt bir anda gündem oldu. İşte detaylar.

MAYIS 2021'DE İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ

Volodimir Zelenskiy, 12 Mayıs 2021'de "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazdı.

10 ay önce İsrail'i destekleyen Zelenskiy'e, verdiği cevabı tekrar hatırlattı: Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın

"BİR GÜN RUS UÇAKLARI KİEV, KHARKİV VE ODESSA'YI BOMBALADIĞINDA ANLARSIN"

Hissam Ullah Baig adlı Pakistan'ın Hunza kentinde yaşayan bir kullanıcı ise bu tweete "Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın." yanıtını verdi.

"UKRAYNA HALKI İÇİN DUA EDİYORUM''

Bu yanıt binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni aldı ve Rus Ukrayna savaşıyla tekrar gündeme geldi. Hatta genç adam için 'Filistinli Kahin' ifadeleri kullanıldı. Son olarak ise Ullah Baig adlı Twitter kullanıcısı geçen yılki tweetini alıntılayarak önemli bir mesaj verdi: "Geçen yıl İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalarken, Başkan Zelenski savaş suçunu meşrulaştırıyordu. Bugün onun milleti, Gazzeli sivillerin her gün yaşadığı dehşetin aynısını yaşıyor. Ukrayna halkı için dua ediyorum"

10 ay önce İsrail'i destekleyen Zelenskiy'e, verdiği cevabı tekrar hatırlattı: Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın
YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Bu adam Yahudi çocuğu.Başka ne yazmasını bekliyordunuz.Öz dedesi Yahudi dolayısı ile kendisi de Yahudi.Yahudiler bu dünyanın en büyük baş belaları.Hangi ülkede olsalar olsunlar.Hangi ülkenin başkanı olurlarsa olsunlar Yahudi hep Yahudidir.Bu adamın bu kadar pervasız,bu kadar öz güveninin nereden geldiğini sanıyorsunuz.?Sıkıştığı an İsrail onu operasyon ile alacak zaten.Kendisine ve ailesine garanti verilmiş belli.Çok rahat.Verilen rolü oynuyor.Gerisine karışma dediler.İyice çöksün Ukrayna bekliy Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Pakistanlı genç, 10 ay önce İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın! - Son Dakika


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