100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı
24.01.2026 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir bahis platformunda anonim bir kullanıcının Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a askeri saldırı başlatacağına dair 100 bin dolarlık bahis oynaması, dünya genelinde 'istihbarat sızıntısı mı var?' sorularını beraberinde getirdi. Russia News'in bildirdiğine göre, hesap yeni açılmış ve aynı gün içinde bu büyük bahis oynanmış.

Orta Doğu'da sivil uçuşların iptal edildiği bir dönemde, bir bahis platformunda yaşanan olay küresel çapta bir tartışmanın fitilini ateşledi. Anonim bir kullanıcının, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ay içinde İran'a askeri saldırı başlatacağına dair yatırdığı devasa meblağ, "istihbarat sızıntısı mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

RUSSİA NEWS DUYURDU: YENİ HESAP, DEV BAHİS

Russia News'in bildirdiğine göre; bugün oluşturulan tamamen yeni bir hesaptan, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesine tam 100 bin dolarlık bahis oynandı. Hesabın açıldığı gün böylesine büyük bir risk alması, bahis dünyasında ve uluslararası siyaset çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

İDDİALAR PEŞ PEŞE: İÇERİDEN BİLGİ Mİ SIZDI?

Sosyal medyada ve dijital platformlarda yayılan iddialara göre, bu denli yüksek ve hedefi belli bir miktarın yatırılması, sıradan bir tahminden ziyade "içeriden bir bilgi sızıntısı" (insider trading) ihtimalini güçlendiriyor. Bölgedeki uçuş iptalleriyle eş zamanlı gelen bu bahis hamlesi, askeri bir hareketliliğin ön habercisi olarak yorumlanıyor.

KLM, Air France ve British Airways gibi dünya devlerinin bölgeye uçuşlarını durdurmasının hemen ardından gelen bu bahis, tansiyonu iyice yükseltti. Uzmanlar, anonim kullanıcının hesabının yeni olmasını, kimliğini gizlemek isteyen bir kaynağın stratejik bir hamlesi olabileceği şeklinde değerlendiriyor.

Ekonomi, Siyaset, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 02:47:02. #7.11#
SON DAKİKA: 100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.