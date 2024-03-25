15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi - Son Dakika
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Dünya

15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

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Rusya'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Konser salonunda part-time olarak vestiyerde görev alan 15 yaşındaki İslam Halilov'un kanlı saldırı sırasında soğukkanlılığını bir dakika olsun yitirmeden 100'den fazla insanı acil çıkışlara yönlendirdiği görüntüler servis edildi. Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini de duyurdu.

25.03.2024 11:26  Güncelleme: 12:02
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ

Saldırı sırasında vestiyerde görev yapan 15 yaşındaki bir çocuğun onlarca kişiyi büyük bir soğukkanlılığı içinde çıkışlara yönlendirdiği ortaya çıktı.

15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

100'DEN FAZLA KİŞİYİ KURTARDI

Rus rock grubu Picnic'in konserinden kısa bir süre önce saldırganların binaya girerek dehşet saçtığı olay sırasında büyük bir cesaret örneği gösteren İslam Halilov'un 100'den fazla kişiyi acil çıkışlara götürdüğü görüntüler Rusya'da gündem oldu.

15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

"KOŞANLARI GÖRÜNCE ACİL BİR DURUM OLDUĞUNU ANLADIM"

Kanlı saldırıyla ilgili konuşan Halilov, "İnsanlar asansörlere ve merdivenlere doğru koşmaya başlayınca acil bir durum olduğunu anladım ve hemen içgüdülerimi kullanarak insanlara yardım ettim. Binayı bildiğim için başka bir acil çıkışa yönlendirdim insanları ve onlar da aynı kompleksin başka bir binasına geçiş yaptı" ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

"BEN DE ÇOK KORKTUM"

Halilov, "Ben o sırada kaçan insanlara bağırarak, 'Orada ateş açıyorlar! Hepiniz çıkışa koşun' diye bağırdım. Onlara nereye gitmeleri gerektiğini söyledim ve insanlara yardım etmeye çalıştım" dedi. Halilov, insanların panik olduğunu söylerken, "Ben grubun en arkasında kaldım ve kimsenin geriye düşmesini istemedim. Ben de çok korktum" derken acil bir durumda ne yapılması gerektiğini müdürlerinden aldığı eğitimle öğrendiğini dile getirdi. Kahraman olmadığını ve sadece işini yaptığını söyleyen Halilov, "100 kişinin ölmesindense kendimi kurban etmek daha iyi bir çözüm" dedi.

15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

FUTBOL KULÜBÜNDEN ÜCRETSİZ BİLET ÖDÜLÜ

Hailov'un kahramanlığı Rus medyasında gündem olunca Spartak Moskova isimli futbol kulübü genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgenstern de Halilov'a 11 bin dolar gönderdiğini söyledi. Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini de duyurdu.

15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

15 yaşındaki kahraman! Rusya\'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi - Son Dakika

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