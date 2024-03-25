15 yaşındaki kahraman! Rusya\'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Saldırı sırasında vestiyerde görev yapan 15 yaşındaki bir çocuğun onlarca kişiyi büyük bir soğukkanlılığı içinde çıkışlara yönlendirdiği ortaya çıktı.
Rus rock grubu Picnic'in konserinden kısa bir süre önce saldırganların binaya girerek dehşet saçtığı olay sırasında büyük bir cesaret örneği gösteren İslam Halilov'un 100'den fazla kişiyi acil çıkışlara götürdüğü görüntüler Rusya'da gündem oldu.
Kanlı saldırıyla ilgili konuşan Halilov, "İnsanlar asansörlere ve merdivenlere doğru koşmaya başlayınca acil bir durum olduğunu anladım ve hemen içgüdülerimi kullanarak insanlara yardım ettim. Binayı bildiğim için başka bir acil çıkışa yönlendirdim insanları ve onlar da aynı kompleksin başka bir binasına geçiş yaptı" ifadelerini kullandı.
Halilov, "Ben o sırada kaçan insanlara bağırarak, 'Orada ateş açıyorlar! Hepiniz çıkışa koşun' diye bağırdım. Onlara nereye gitmeleri gerektiğini söyledim ve insanlara yardım etmeye çalıştım" dedi. Halilov, insanların panik olduğunu söylerken, "Ben grubun en arkasında kaldım ve kimsenin geriye düşmesini istemedim. Ben de çok korktum" derken acil bir durumda ne yapılması gerektiğini müdürlerinden aldığı eğitimle öğrendiğini dile getirdi. Kahraman olmadığını ve sadece işini yaptığını söyleyen Halilov, "100 kişinin ölmesindense kendimi kurban etmek daha iyi bir çözüm" dedi.
Hailov'un kahramanlığı Rus medyasında gündem olunca Spartak Moskova isimli futbol kulübü genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgenstern de Halilov'a 11 bin dolar gönderdiğini söyledi. Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini de duyurdu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › 15 yaşındaki kahraman! Rusya'daki katliam sırasında onlarca kişiyi acil çıkışlara yönlendirdi - Son Dakika
Bulgaristan'ın en büyük parti grubuna sahip olan GERB Partisi'nin başbakan adayı Mariya Gabriel, adaylıktan çekildiğini Parlamentoya bildirdi. Gabriel, GERB Partisi ile yürüttüğü koalisyon müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Bu durumun ardından ülkenin erken Parlamento seçimlerine gitmesi bekleniyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı dolayısıyla Karadağ'da belirlenen ihtiyaç sahibi 1150 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolileri dağıttı. Karadağ İslam Birliği ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında başkent Podgoritsa'nın yanı sıra Niksic, Pljevlja, Bijelo Polje, Rozaje ve Tuzi'de yaşayan ailelere yardım ulaştırıldı. Dağıtımlara Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı.
Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere karşı terör eylemleri kapsamında 1 ay 28 gün tutukluluk kararı verildi. Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yemen'de açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmesinden 34 bin kişi faydalanacak. TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, Marib şehrinde bulunan Sahnul-Vatan bölgesinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmesinin 34 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Bölgede şebeke suyunun olmaması nedeniyle insanlar tankerlerle su temin ediyor ve evlerinde depoluyorlar. Ancak Marib Belediyesi'nin başlattığı şebeke hattı çalışmasıyla su kısa süre içinde evlere akmaya başlayacak.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulunan lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD, polis, jandarma ve sağlık teşkilatları işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Batan botun içinde bulunan 46 düzensiz göçmenin kaybolmasıyla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?