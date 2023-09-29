16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti - Son Dakika

16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti

Son Güncelleme: 29.09.2023 12:29

İngiltere'de 16 yaşındaki bir çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan ve simgeleşen Sycamore Gap ağacını kestiği için tutuklandı. Yıldız oyuncu Kevin Costner'ın 1991 yapımı Robin Hood: Prince Of Thieves adlı filminde yer almasıyla ünlenen ağacın kesilmesi ülkede öfke ve üzüntüye neden oldu.

İngiltere'de 16 yaşındaki bir çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan ve simgeleşen Sycamore Gap ağacını kestiği için tutuklandı.

GİŞE REKORU KIRAN FİLMLE MİLYONLAR TANIMIŞTI

İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland Milli Parkı'nda bulunan çınar ağacı, Kevin Costner'ın 1991'de gişe rekorları kıran filmi " Robin Hood: Hırsızlar Prensi"nde yer aldığında dünya çapında milyonlarca insan tarafından tanındı.

16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Britanya'nın Roma yapımı Hadrian Duvarı'nda 200 yılı aşkın süredir nöbet tutan ünlü bir ağaç, 16 yaşındaki bir genç tarafından kesildi. Polis, Perşembe gecesi meydana geldiğine inanılan olaydan sonra 16 yaşında bir erkek çocuğunu tutukladığını söyledi.

16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti

İNGİLTERE'NİN EN ÇOK FOTOĞRAFLANAN AĞACI

"Çınar Geçidi" olarak bilinen noktada yer alan ağaç, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve yaklaşık 1.900 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun en kuzeybatı sınırını korumak amacıyla inşa edilen tarihi Hadrian Duvarı'nın üzerinde yer alıyordu. Sycamore Gap, İngiltere'de en çok fotoğraflanan ağaçlardan biri olarak kabul edildi ve 2016 yılında "Yılın Ağacı" seçildi.

16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti

"BURAYA GELEN HERKES İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Siteyi yöneten National Trust miras hayır kurumu, ağacın kesilmesi karşısında şok olduklarını ve üzüldüklerini söyledi. National Trust'ın kuzeydoğu genel müdürü Andrew Poad şunları söyledi: "Ağaç, yaklaşık 200 yıldır peyzajda önemli ve ikonik bir özellik oldu ve yerel topluluk ve bölgeyi ziyaret eden herkes için çok şey ifade ediyor."

16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti
16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde sahne alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti

Hollywood, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti - Son Dakika
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