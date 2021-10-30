17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı

Hindistan'ın güney Kerala eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki genç kız, ailesinden sır gibi sakladığı bebeğini Youtube'den izlediği videolarla doğurdu. Bebeği iki gün boyunca saklayan genç kız, sonunda çocuğunun ağlamasıyla birlikte ailesine her şeyi anlatmak zorunda kaldı.

BEBEĞİN BABASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kottakkal Polis memuru MK Shaji, kız çocuğunun hemen bölge hastanesine götürüldüğünü söyledi ve hem kızın hem de yeni doğan bebeğin güvende olduğunu ifade etti. Polis, kızla aynı muhitte yaşayan 21 yaşındaki bir adamı tutukladı. Kızın sevgilisi olduğu belirtilen şahıs, kız çocuğunun reşit olmamasından dolayı Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması yasalarına göre "tecavüz" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

BOL KIYAFETLERLE SAKLAMIŞ

Ekipler, "Kız hamileliğini nasıl sakladı?" sorusuna da yanıt verdi. Buna göre genç kız, evde sürekli bol kıyafetler giyerek hamile olduğunu ailesinden gizledi. Kızın doğumuyla ilgili açıklamada bulunan Polis memuru MK Shaji, "Youtube'dan doğumla ilgili her şeyi incelemiş ve doğum esnasında göbek bağını kendi başına makasla kesmiş. Cep telefonundan Youtube'a bakarak her şeyi öğrenmiş" dedi.

AİLELER, İLİŞKİDEN HABERDAR

Polis, her iki ailenin de çocuklarının ilişkisinden haberdar olduğunu, evlilik için çocuğun reşit olmasının beklendiğini söyledi.