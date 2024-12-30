179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu - Son Dakika
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Dünya

179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu

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Güney Kore'de iniş sırasında kontrolden çıkarak duvara çarpan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu 179 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yalnızca 2 kabin görevlisinin sağ kurtulduğu açıklanırken bu kişilerden biri olan Koo Mo Mo uçağın motorlarından birinin yandığını ve ardından patladığını söyledi.

30.12.2024 08:31
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Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıktı ve duvara çarptı. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişinin sağ çıktığı bildirildi.

"SON SÖZLERİMİ SÖYLEMELİ MİYİM?"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri, kazadan hemen önce akrabasına son mesajını gönderdi. Yolcu, uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylediği mesajında son olarak, 'Son sözlerimi söylemeli miyim?' yazdı.

179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu

HASTANEDE İLK KEZ KONUŞTU

Kazadan şans eseri sağ kurtarılan ve acil olarak hastaneye kaldırılan uçuş görevlisi Lee Im ise hastanede ilk sözlerini söyledi. 33 yaşındaki Lee, doktorun 'Neresi acıyor?' sorusuna 'Ne oldu?' diyerek cevap verdi. Lee, yaşananları anlatmak yerine 'Neden buradayım?' diye sorunca hafıza kaybı yaşadığı belirtildi. Uçağın kuyruk kısmındaki yolculara hizmetten sorumlu olan Lee'nin sol omzunda kırık, başında ise yaralar olduğu, bilincinin açık olduğu açıklandı.

179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu

"NABZI NORMAL, YÜRÜYEBİLİYOR"

Kazadan önce Lee'nin emniyet kemerini bağladığını ve uçağın indiğini sandığını, daha sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Lee'nin nabzının normal olduğu ve yürüyebildiği aktarıldı.

179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu

"MOTORLARDAN BİRİ YANDI VE PATLADI"

Kazadan sağ olarak kurtulan 2. kişi ise 20'li yaşlarındaki kadın uçuş görevlisi Koo Mo Mo idi. Genç kadın, "uçağın motorlarından birinin yandığını ve ardından patladığını" söyledi. Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Koo Mo Mo'nun, uçağın kuyruk kısmına yakın bölümde yer alan acil çıkış alanında bulunduğu ve kaza sırasında kuyruk kısmının kopmasıyla kurtulduğu vurgulandı.

179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu

"UÇAK NEREDEYSE TAMAMEN YOK OLDU"

Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu

Güney Kore, Havacılık, 3-sayfa, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ERŞAN KUNERİ:
    geçmiş olsun koo mo mo ..bu uçağın düşmesine sebep olan kişi ibb başkanı ekrem imaroğludur..nasıl mutlumusunuz.herşey çok güzel oluyehmi? 22 48 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Son 1 hafta içerisinde 3 veya 4 tane uçak kazası oldu,bunlar normal şeyler değil,havada kurgulanmış kaos ve panik ortamı...olaylara düz bakmayın,lanet olası o aşıları insanlığa yapan zihniyetin bir diğer kurgusu bu uçak kazaları uyumayın... 24 6 Yanıtla
  • ercan karataş:
    erşanmısın nesin harbi özürlüsün ya :) 14 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bu mevsimde göç eden kuş var mı 6 6 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    O duvarı kim koydu oraya 8 1 Yanıtla
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