179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu

Dünya

174 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek

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Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıktı ve duvara çarptı. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişinin sağ çıktığı bildirildi.

"SON SÖZLERİMİ SÖYLEMELİ MİYİM?"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri, kazadan hemen önce akrabasına son mesajını gönderdi. Yolcu, uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylediği mesajında son olarak, 'Son sözlerimi söylemeli miyim?' yazdı.

HASTANEDE İLK KEZ KONUŞTU

Kazadan şans eseri sağ kurtarılan ve acil olarak hastaneye kaldırılan uçuş görevlisi Lee Im ise hastanede ilk sözlerini söyledi. 33 yaşındaki Lee, doktorun 'Neresi acıyor?' sorusuna 'Ne oldu?' diyerek cevap verdi. Lee, yaşananları anlatmak yerine 'Neden buradayım?' diye sorunca hafıza kaybı yaşadığı belirtildi. Uçağın kuyruk kısmındaki yolculara hizmetten sorumlu olan Lee'nin sol omzunda kırık, başında ise yaralar olduğu, bilincinin açık olduğu açıklandı.

"NABZI NORMAL, YÜRÜYEBİLİYOR"

Kazadan önce Lee'nin emniyet kemerini bağladığını ve uçağın indiğini sandığını, daha sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Lee'nin nabzının normal olduğu ve yürüyebildiği aktarıldı.

"MOTORLARDAN BİRİ YANDI VE PATLADI"

Kazadan sağ olarak kurtulan 2. kişi ise 20'li yaşlarındaki kadın uçuş görevlisi Koo Mo Mo idi. Genç kadın, "uçağın motorlarından birinin yandığını ve ardından patladığını" söyledi. Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Koo Mo Mo'nun, uçağın kuyruk kısmına yakın bölümde yer alan acil çıkış alanında bulunduğu ve kaza sırasında kuyruk kısmının kopmasıyla kurtulduğu vurgulandı.

"UÇAK NEREDEYSE TAMAMEN YOK OLDU"

Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.