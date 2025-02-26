19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Dünya

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

Salı günü Şili genelinde meydana gelen büyük bir elektrik kesintisi, milyonlarca insanı karanlıkta bıraktı. Kesinti, ülkenin kuzeyinden güneyine kadar geniş bir alanda etkili oldu. Hükümet, kesintinin bir saldırı veya sabotaj sonucu olmadığını, sistem arızasından kaynaklandığını belirtti. Yaklaşık 8,4 milyon nüfuslu Santiago'da metro hizmetleri durduruldu.

26.02.2025 10:31
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Salı günü Şili genelinde yaşanan büyük bir elektrik kesintisi milyonlarca insanı karanlıkta bıraktı.

Öğleden sonra meydana gelen kesinti, Güney Amerika ülkesini kuzeydeki Arica ve Parinacota bölgesinden güneydeki Los Lagos bölgesine kadar etkiledi. Ülke, elektrik kesintisinden etkilenen bölgeler için yerel saatle gece 22:00'den sabah 06:00'ya kadar olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Şili'nin elektrik şebekesi operatörü, başkent Santiago'ya Atacama Çölü'nden elektrik taşıyan yüksek gerilim hattında bir arıza meydana geldiğini açıkladı.

Ulusal Elektrik Koordinatörü, Şili'nin elektrik şebekesinin büyük bölümünün devre dışı kalmasına neden olan arızanın gerçek nedenini açıklamadı.

Hükümet ise elektrik kesintisinin nedeninin bir saldırı veya sabotaj olmadığını, daha çok sistem arızasından kaynaklandığını belirtti.

Yaklaşık 8,4 milyon nüfuslu Santiago'daki yetkililer, ileri bir duyuruya kadar metro hizmetinin olmayacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Carolina Toh, hastanelerin, hapishanelerin ve devlet binalarının temel ekipmanların çalışmasını sürdürmek için yedek jeneratörleri devreye soktuklarını söyledi.

Toh basın toplantısında, halka sakin olmaları çağrısında bulundu ve yetkililerin şebekeyi yeniden işler hale getirmek ve yaklaşık 19 milyon nüfuslu ülke genelinde elektrik hizmetini geri getirmek için yarıştıklarını söyledi.

"500 kilovoltluk ana iletim hattındaki arıza ülkenin tüm elektrik sistemini etkiliyor," dedi.

Toh, tüm bölgelerin gün batımına kadar normale dönmemesi durumunda hükümetin bir krizi önlemek için acil durum önlemleri alacağını söyledi.

Ülkenin ana elektrik dağıtıcılarından biri olan Saesa, tüm müşterilerinin elektrik kesintisi yaşadığını doğruladı.

Yetkililer, Santiago'daki ve ülkenin turistik sahil beldesi Valparaiso dahil olmak üzere diğer bölgelerindeki karanlık tünellerden ve metro istasyonlarından yolcuları tahliye ettiklerini bildirdi.

Şili'nin her yerinden sosyal medyada paylaşılan videolar, çalışmayan trafik ışıkları nedeniyle kavşaklardaki kaosu gösterdi.

İnsanlar ayrıca yeraltı metrosunda cep telefonlarını el feneri olarak kullanmak zorunda kaldı ve ofis binalarının tahliyesine yardımcı olmak için polis görevlendirildi.

Ulaştırma Bakanı Juan Carlos Muñoz, insanları evde kalmaları konusunda uyardı. En fazla şehir trafik ışıklarının sadece yüzde 27'sinin çalıştığını belirtti.

Cep telefonu hizmetleri de ülkenin bazı bölgelerinde kesintiye uğradı.

Santiago Uluslararası Havalimanı yetkilileri, terminallerin uçuşları normal şekilde sürdürmek için acil durum gücüne geçtiğini söyledi.

"Elektrik kesintisi nedeniyle işten çıkmamıza izin verdiler, ama şimdi tüm otobüsler dolu olduğu için eve nasıl gideceğimizi bilmiyorum," dedi Santiago'da 45 yaşındaki işçi Maria Angelica Roman AFP'ye.

"Çalıştığım bankada tüm işlemler durmak zorunda kaldı," dedi 25 yaşındaki memur Jonathan Macalupu.

Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, dünyanın en büyük bakır madeni olan Escondida'nın elektriksiz kaldığını söyledi.

Başkan Gabriel Boric, durumu değerlendirmek için başkentin üzerinde helikopterle uçtu.

2010 yılında, Şili'nin güneyindeki bir enerji santralinde meydana gelen hasar, yüz binlerce insanı saatlerce karanlıkta bırakmıştı.

Kesinti, 500'den fazla kişinin ölümüne ve ulusal elektrik şebekesinin sarsılmasına neden olan 8,8 büyüklüğündeki büyük depremden bir ay sonra gerçekleşmişti.

19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi
19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi
19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi
19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi

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Son Dakika Dünya 19 milyonluk ülke karanlıkta kaldı! Tüm ülkede OHAL ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Elektrik, doğalgaz vb enerji hatları ayrı ayrı organize edilir, sebebi kesinti veya arıza olunca, bir bölge etkilensin diğer yerlerde hayat devam etsin diye. Kesinlikle sabotaj var, hacklenmiş olabilir sistem. Bu olaydan sonra, bölgeleri birbirinden ayırmaları lazım. 0 0 Yanıtla
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