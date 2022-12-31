2023'e giren ilk ülke Yeni Zelenda oldu! Yeni yıl coşkusu havai fişekle kutlandı - Son Dakika
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2023'e giren ilk ülke Yeni Zelenda oldu! Yeni yıl coşkusu havai fişekle kutlandı

31.12.2022 16:00

Yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla karşılanıyor. Yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni Zelanda'da, 2023 havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kalmışken bazı ülkeler 2023'ü karşıladı. Saat dilimi farklılığından dolayı Yeni Zelanda 2023 yılına ilk giren ülke oldu. Yeni Zelanda 2023 yılını, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.
2023'e giren ilk ülke Yeni Zelenda oldu! Yeni yıl coşkusu havai fişekle kutlandı

AVUSTRALYA TSİ 16.00'DA YENİ YILA GİRECEK

Avustralya ise Türkiye saati ile 16.00'da yeni yıla girecek. Onu, Kuzey Kore, Japonya, Hong Kong ve Çin takip edecek. Rusya, Türkiye ile aynı anda yeni yıla merhaba diyecek. Avrupa ülkeleri ise Türkiye'den iki saat sonra 2023'e girecek.

YENİ YILA EN SON GİRECEK ÜLKELER

2023'e son giren yerler Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Baker (BEYKIR) ve Howland adaları olacak. Baker ve Howland adaları Türkiye'de tarih 1 Ocak 2023 ve saat 15.00 iken yeni yıla girmiş olacak.

2023'e giren ilk ülke Yeni Zelenda oldu! Yeni yıl coşkusu havai fişekle kutlandı

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Son Dakika Dünya 2023'e giren ilk ülke Yeni Zelenda oldu! Yeni yıl coşkusu havai fişekle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023'e giren ilk ülke Yeni Zelenda oldu! Yeni yıl coşkusu havai fişekle kutlandı - Son Dakika
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