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İngiliz Atlayıcı Tayland'da Paraşüt Açılmayınca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İngiliz Atlayıcı Tayland'da Paraşüt Açılmayınca Hayatını Kaybetti

34 yaşındaki İngiliz atlayıcı Nathy Odinson, yasak olmasına rağmen Tayland'da 29 katlı bir gökdelenin çatısından atladı. Ancak paraşütü açılmadı ve Odinson yere çakılarak yaşamını yitirdi. Abisi Ed Harrison, paraşütün kemerine takılmasının ölümcül bir hataya yol açtığını belirterek bu trajik olayın ardındaki detayları paylaştı

İngiliz Atlayıcı Tayland\'da Paraşüt Açılmayınca Hayatını Kaybetti
29.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:06
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34 yaşındaki İngiliz atlayıcı Nathy Odinson yasak olmasına rağmen Tayland'da29 katlı bir gökdelenin çatısından atladı. Paraşütü açılmayan Nathy, yere çakılarak hayatını kaybetti.

PARAŞÜTÜ AÇILMAYINCA YERE ÇAKILDI

Atlayıcının abisi Ed Harrison, kardeşinin atladığı sırada paraşütünün kemerine takılmasından dolayı açılamadığını bu nedenle yere çakıldığını söyledi.

Abisi ayrıca kardeşinin ölmeden önce son anlarını gösteren video paylaştı.

ŞU ANA KADAR 5000 ATLAYIŞ YAPTI

Ed Harrison, kardeşinin dünya çapında yaklaşık 5.000 atlayış yaptığını, fakat ölümcül hatayı fark etmemesinin hayatını mal olduğun söyledi.

Nathy Odinson'nun ölüme atlamadan önce çekilen videosunda, "üç, iki, bir, görüşürüz"dediği görülüyor.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Nathy Odinson'nun cansız bedenini yerde buldu. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede paraşütün tam açılmadığını bu nedenle paraşütçün yere çakılarak hayatını kaybettiğini söyledi.

29. kattan atlayan atlayıcının paraşütü açılmayınca yere çakılıp feci şekilde can verdi
29. kattan atlayan atlayıcının paraşütü açılmayınca yere çakılıp feci şekilde can verdi
29. kattan atlayan atlayıcının paraşütü açılmayınca yere çakılıp feci şekilde can verdi
29. kattan atlayan atlayıcının paraşütü açılmayınca yere çakılıp feci şekilde can verdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Tayland, Spor, Dünya, Son Dakika

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