34 kişi ülkenin en riskli görevine aday: Peru başkanlık seçiminde rekor katılım

Peru'da 2026 başkanlık seçimleri öncesinde 34 aday koltuğa göz dikti. Ancak bu makam hiç kimse için güvenli değil. Zira ülkede son 35 yılda 12 başkandan 7'si tutuklanmış, 4'ü hâlâ "başkanlar hapishanesi"nde yatıyor. Bu durum, adayların sadece oy pusulasıyla değil, hukukun da sınavından geçmek zorunda olduğunu gösteriyor.

REKOR KATILIM: 34 BAŞKAN ADAYI

Peru seçim otoritesi Jurado Nacional de Elecciones (JNE), başkanlık adaylık sürecinin sona erdiğini ve oy pusulasında yer almak üzere 34 adayın resmi başvurusunu yaptığını açıkladı. Aynı dönemde, parlamento için ise 1.383 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

ADAYLAR HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Başvuruların yapılmış olması, adaylıkların kesinleştiği anlamına gelmiyor. JNE, adayların tüm yasal kriterleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirecek. Ancak uygulamada çoğu aday bu süreci başarıyla geçiyor ve yarış son derece açık ve çekişmeli görünüyor.

ANKETLERDE FAVORİ YOK

Ipsos'un bu hafta yayımladığı ankete göre, hiçbir aday yüzde 10'un üzerinde desteğe sahip değil. Ankete katılanların yüzde 48'i hâlâ bir tercih yapmadığını belirtiyor. Oy oranlarında öne çıkan isimler; muhafazakâr siyasetçiler Rafael López Aliaga ve Keiko Fujimori ile merkezde konumlanan Mario Vizcarra. Ancak farklar istatistiksel hata payı içinde bulunuyor.

ÜLKENİN EN RİSKLİ MAKAMI

Peru'da başkanlık, yalnızca siyasi bir görev değil, hukuki riskleri de beraberinde getiriyor. 1990'dan bu yana görev yapan 12 devlet başkanının yedisi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. dört eski devlet başkanı ise, ülke genelinde "başkanlar hapishanesi" olarak bilinen özel bir cezaevinde gün sayıyor.