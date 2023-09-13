40 Yıldır Saçlarını Kesmeyen Jamaikalı Adam Guinness Dünya Rekorları Kitabına Girdi - Son Dakika

40 Yıldır Saçlarını Kesmeyen Jamaikalı Adam Guinness Dünya Rekorları Kitabına Girdi

40 Yıldır Saçlarını Kesmeyen Jamaikalı Adam Guinness Dünya Rekorları Kitabına Girdi
Son Güncelleme: 13.09.2023 13:29

Kimliği belirsiz bir Jamaikalı adam, 40 yıl boyunca kesmediği uzun saçlarını sergileyerek Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Adamın saçları, binanın üzerinde durup salladığı görüntülerle viral oldu. Saçları 6 metreye kadar uzayan ve 19 kilo ağırlığında olan Jamaikalı adam, şu anda bu rekoru elinde bulunduran Asha Mandela'nın rekorunu kırdı.

Jamaikalı adam, 40 yıl boyunca kesmediği uzun saçlarını sergileyerek Rapunzel'i gölgede bıraktı.

40 yıldır saçlarını kesmeyen Jamaikalı adam Guinness dünya rekorları kitabına girdi

Kimliği belirsiz yerel bir adamın, pazartesi günü @jamaicaviralofficial Instagram sayfasında paylaşılan, bir binanın üzerinde durup omre rengindeki saçlarını salladığı görüntüler paylaşıldı.

Sakallı adam, T-shirt ve şort giyiyordu ve ayakkabılarının üstüne bir pembe havlu sarmıştı.

40 yıldır saçlarını kesmeyen Jamaikalı adam Guinness dünya rekorları kitabına girdi

Adamın çatıda ne yaptığı belirsizdi, ancak muhtemelen saçlarının harika uzunluğunu göstermek için binaya tırmanmış olabilir. Saçlarını başının üstünden parmaklarıyla taradı ve ardından onları bir perde gibi açtı.

40 yıldır saçlarını kesmeyen Jamaikalı adam Guinness dünya rekorları kitabına girdi

Onu filme alan kişi, saçları çözerken ona sorular sordu ve saçları binanın yan tarafına kadar sarkıyordu.

Saçları hakkında sorulduğunda, onları bu kadar uzun büyütmek için 40 yıl gerektiğini söyledi. Alt kısmı kahverengiydi, ancak saç derisine yakın kısım griydi.

45 saniyelik video, paylaşıldığından bu yana 42.000'den fazla kez izlendi.

40 yıldır saçlarını kesmeyen Jamaikalı adam Guinness dünya rekorları kitabına girdi

Uzun saçları ile ismi açıklanmayan adamGuinness Dünya Rekorları'na girdi.. Şu anda bu rekor, Clermont, Florida'dan 60 yaşındaki Asha Mandela'ya ait. Mandela'nın saçlarını büyütmek için de 40 yıldan fazla bir süre gerekti ve saçları 6 metreuzunluğunda ve tam 19 kiloağırlığındaydı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya 40 Yıldır Saçlarını Kesmeyen Jamaikalı Adam Guinness Dünya Rekorları Kitabına Girdi - Son Dakika


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