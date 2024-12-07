5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi - Son Dakika
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Dünya

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi

Suriye'de muhalif gruplar ilerleyişine tüm hızıyla devam ediyor. Halep'in Suriye rejiminden, Tel Rıfat'ın ise PKK/YPG'den alınmasının ardından bölgede büyük göç hareketliliği yaşanıyor. Son 5 günde en az 200 bin kişi ülke içinde yer değiştirirken, Suriyeliler en yoğun dönüşleri Halep, Tel Rıfat ve Afrin'e yapıyor.

07.12.2024 07:23
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27 Kasım'da çatışmaların başladığı Suriye'de muhalif gruplar ilerleyişine devam ediyor. Son olarak, Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine kadar ulaştı.

BÜYÜK GÖÇ KONVOYLARI OLUŞTU

30 Kasım'da rejimin elinden alınan Halep ve 1 Aralık'ta PKK/ YPG'den kurtarılan Tel Rıfat'ta da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Şiddetli iç çatışmaların ardından evlerini terk etmek zorunda kalan ve Halep ile Tel Rıfat arasındaki bölgede kurulan çadır kentlerde barınan binlerce Suriyeli, dönüş yolculuklarına başladı. Muhaliflerin bölgede kontrolü sağlamasıyla evlerine dönmeye başlayan Suriyeliler, büyük göç konvoyları oluşturdu.

YÜZ BİNLERCE SURİYELİ YER DEĞİŞTİRDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Suriyeliler daha önce terk ettikleri evlerine gitmek için yola düştü. Halep, Tel Rıfat, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin birçok kentinin girişinde göç edenler nedeniyle trafik yoğunluğu da oluştu. HTŞ ve SMO silahlı grupları yollarda kontrol noktaları oluştururken, olası bir terör saldırısına karşın da kent girişlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Son 5 günde 200 bin Suriyeli yer değiştirdi. En yoğun dönüşler ise Halep, Tel Rıfat ve Afrin'e oldu.

Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Göçmen, Suriye, Dünya, Afrin, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Turgay Aykac:
    Suriyeliler bir gitse de şu ev sahipleri bir açıkta kalsın okadar mutlu olacağım ki,bu sefer onlar yalvaracak 3 kuruşa evimi tut diye. 87 3 Yanıtla
  • Ahmet Dönmez:
    Bi bu kadar daha mülteci kabul ederiz , sıkıntı yok. 9 55 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    Türkiye gelmesinler de :) 54 6 Yanıtla
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