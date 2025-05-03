Arjantin\'de yaşanan 7.4\'lük depremin inanılmaz bilançosu

Arjantin'in güneyinde dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. İlk depremin ardından en büyükleri 6,6 ve 6,4 şiddetinde olmak üzere 21 artçı deprem meydana geldi.

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu ve "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı.

YAPISAL HASAR YOK, SADECE MOBİLYALAR SALLANDI

Depremlerde can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi. Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Arjantin'de bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların, sarsıntıda hareket etmesi oldu. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri artçı sarsıntılara karşı tetikte olmaya devam ediyor.

Yerel yetkililer, halka başka bir büyük sarsıntı hissetmeleri halinde evlerini ve işyerlerini tahliye etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Açıklamada, "İçinizi rahatlatmak için ailenizle konuşun ve resmi bilgi kaynaklarını okuyun" denildi.

KIYI BÖLGELERİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Depremin ardından yetkililer bir dizi önlem açıkladı. Tierra del Fuego Sivil Koruma Sekreterliği yaptığı açıklamada, eyaletteki kıyı bölgelerinde tedbir amaçlı tahliye emri verildiğini duyurdu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten sekreterlik, Beagle Kanalı'ndaki tüm etkinliklerin geçici olarak askıya alındığını ve Ushuaia'nın 75 kilometre doğusunda yer alan sahil kasabası Puerto Almanza'daki sakinlerden daha yüksek ve güvenli alanlara geçmeleri istendiğini bildirdi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez ise yaptığı açıklamada, Antarktika bölgesi için verilen tsunami uyarısının iptal edildiğini belirtti.

Lopez, "Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir. Ancak Magallanes bölgesinin geri kalanı için durum devam ediyor. Şu anda izlemeye devam edeceğimiz nokta burası." dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de yaptığı açıklamada, Magallanes bölgesindeki gelişmeler nedeniyle Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yerel yetkililerle bir araya geldiğini söyledi.