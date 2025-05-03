Arjantin'de yaşanan 7.4'lük depremin inanılmaz bilançosu - Son Dakika
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Dünya

Arjantin'de yaşanan 7.4'lük depremin inanılmaz bilançosu

Arjantin\'de yaşanan 7.4\'lük depremin inanılmaz bilançosu

Arjantin'in güneyi 7.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu depremin ardından büyükleri 6,6 ve 6,4 şiddetinde olmak üzere 21 artçı deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı ve yaralanma olmazken yapısal hasar da bildirilmedi. Ülkede bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların sarsıntıda hareket etmesi oldu.

03.05.2025 10:11
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Arjantin'in güneyinde dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. İlk depremin ardından en büyükleri 6,6 ve 6,4 şiddetinde olmak üzere 21 artçı deprem meydana geldi.

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu ve "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı.

7.4 büyüklüğündeki depremde tek sorun

YAPISAL HASAR YOK, SADECE MOBİLYALAR SALLANDI

Depremlerde can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi. Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Arjantin'de bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların, sarsıntıda hareket etmesi oldu. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri artçı sarsıntılara karşı tetikte olmaya devam ediyor.

Yerel yetkililer, halka başka bir büyük sarsıntı hissetmeleri halinde evlerini ve işyerlerini tahliye etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Açıklamada, "İçinizi rahatlatmak için ailenizle konuşun ve resmi bilgi kaynaklarını okuyun" denildi.

7.4 büyüklüğündeki depremde tek sorun

KIYI BÖLGELERİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Depremin ardından yetkililer bir dizi önlem açıkladı. Tierra del Fuego Sivil Koruma Sekreterliği yaptığı açıklamada, eyaletteki kıyı bölgelerinde tedbir amaçlı tahliye emri verildiğini duyurdu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten sekreterlik, Beagle Kanalı'ndaki tüm etkinliklerin geçici olarak askıya alındığını ve Ushuaia'nın 75 kilometre doğusunda yer alan sahil kasabası Puerto Almanza'daki sakinlerden daha yüksek ve güvenli alanlara geçmeleri istendiğini bildirdi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez ise yaptığı açıklamada, Antarktika bölgesi için verilen tsunami uyarısının iptal edildiğini belirtti.

Lopez, "Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir. Ancak Magallanes bölgesinin geri kalanı için durum devam ediyor. Şu anda izlemeye devam edeceğimiz nokta burası." dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de yaptığı açıklamada, Magallanes bölgesindeki gelişmeler nedeniyle Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yerel yetkililerle bir araya geldiğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Arjantin'de yaşanan 7.4'lük depremin inanılmaz bilançosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Msp Online:
    burda olsa 100 bin ölü olurdu kesin 235 7 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    malzemeden çalmayan sağlam yapı yapan mutahitler var helal olsun 224 0 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Bizde olsa asrın felaketi kader derler sorumlularla yola devam ezilmeye mahkumuz 177 6 Yanıtla
  • servet esen:
    ?????? Müslüman bir ülkeyiz ölmeyi hakediyoruz adamlarda 7.4 deprem oluyor ne ölen var nede yaralanan. bizde ostursak günahmış deriz 133 8 Yanıtla
  • Mehmet Kavalcı:
    Yani haberin başlığı ile içeriği çok farklı. İnanılmaz bilanço derken neyi ima ediyor bu haber. Sırf tıklanma uğruna atılan başlığa bak. 107 7 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    yapi yokki hasar olsun 33 47 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Bizde 150 bin ölü olur, iktidar kader der geçerdi,yıllardır aklında sadece makam koltuk olanları seçtik, umarım birgün millet uyanır hak eden ,önceliği vatan millet olan birini seçer 62 14 Yanıtla
  • Atalay k:
    Bazı bezelyeler araştırmadan yorum yapmış. Deprem denizde olmuş ve karadan 219 km uzakta. 28 26 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Deprem olan yerin biraz asagisi antartika. Arjantinin Patagonia bolgesi oralar. Oralarda yerlesim yok ki 24 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    I ban oaylasmamislar mi 30 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bizim ülkede olsa v80 bin kişi ölür, öldüde, Sebebi ne hırsız siyasiler rant ve aç gözlü insanlar. 20 2 Yanıtla
  • Adem Demirel:
    hiç kimse yok ki kendi öz kardeşini dolandırıyorsa !!kaldı ki biz kimiz ki? 17 2 Yanıtla
  • taylan Terzi:
    İstanbulu düşünemiyorum yaklaşık 3 milyon insan 15 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Haberi doğru okumayan ve haritaya bakmayanlar sallamış yine. Sivri uçtan 219 km uzakta ve 10 km derinlikte olan deprem sadece tusunami yapar.Hasar verme şansı yok. 11 4 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    haber başlığındaki inanılmaz bilanço nerde a.g evlatları ..a.g admini 12 2 Yanıtla
  • ENDER EREN:
    Cahil cühelayı gazeteci yapsan atılacak başlık bu olur elbette. Memleket her otu ... bilen tüm cahillere selam olsun. 12 2 Yanıtla
  • Sadık Direk:
    Bunlarda ülke bizde ülkeyiz Bunlarda insan bizde insanız bunlarında siyasetçisi,yöneticisi var bizimde Allah korusun bu deprem bizde olsa 9 2 Yanıtla
  • Erden Otomotiv:
    Bilen bilmeyen yazmış deprem denizde olmuş o deprem şehre yakın olsaydı bak bakalım Arjantin kalıyormuydu Arjantin depreme dayanıklı değil bu arada Türkiye'den beter 6 3 Yanıtla
  • YoH null:
    çünkü mesafe uzak olduğu için 7.4 olayı merkeze yansıması 5 .1 falan tam 7.4 yansımaz km falan uzaktır 5 2 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    6 ŞUBAT depremi o zaman 9.9 civarı birşey oldu,ya ölçemiyorlar ya da insanları aptal yerine koyuyorlar 6 1 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    hamdolsun yapımız sağlam :) 3 1 Yanıtla
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