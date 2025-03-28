ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Çin, Tayland ve Hindistan gibi komşu ülkelerde de hissedilirken bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.
Tayland'ın Bangkok kentinde inşaat halindeki bir gökdelen depremin etkisiyle saniyeler içinde yerle bir olurken, kameralara saniye saniye yansıyan olayda en az 43 işçinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Öte yandan Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.
Son Dakika › Dünya › 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti - Son Dakika
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