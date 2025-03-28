7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

Geniş Video İzle

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7'lik deprem dünyada şok etkisi yaratırken bölgeden gelen görüntüler infial yarattı. Tayland'ın Bangkok kentinde inşaat halindeki bir gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda en az 43 işçinin enkaz altında kaldığı aktarıldı.

28.03.2025 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

COĞRAFYA FELAKETİ YAŞIYOR

10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Çin, Tayland ve Hindistan gibi komşu ülkelerde de hissedilirken bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

BANGKOK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Tayland'ın Bangkok kentinde inşaat halindeki bir gökdelen depremin etkisiyle saniyeler içinde yerle bir olurken, kameralara saniye saniye yansıyan olayda en az 43 işçinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Öte yandan Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.

7,7\'lik deprem Bangkok\'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

Güneydoğu Asya, Doğal Afetler, Cep Telefonu, Tayland, Myanmar, Bangkok, İnşaat, Deprem, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • şakir:
    mütahit türktür belki araştırmak lazım 44 49 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Diğerleri yıkılıyor o yikiliyorsa malzeme sorunludur 25 9 Yanıtla
  • Zafer El:
    yıkıntıların tozun da haykıran sakallı İsa figürünü görebiliyormusunuz. 7 22 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    müteahhidi akpli değilse insan değilim 4 5 Yanıtla
  • ilker ASKAROGULLARI:
    Sadece aydınlatma direkleri sallanıyor, bir de gökdelen yıkılıyor. Nasıl bir deprem bu? 5 2 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    gavur dediğiniz yerde 1 tane bina yıkılmıyor bak ne tür pislik varsa hırsız müslümanlarda var 4 2 Yanıtla
  • İbrahim Yağcıoğlu:
    kesin mütaihiti türk araştırın lütfen 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 11:48:00. #7.13#
SON DAKİKA: 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement