7,7\'lik deprem Bangkok\'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

COĞRAFYA FELAKETİ YAŞIYOR

10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Çin, Tayland ve Hindistan gibi komşu ülkelerde de hissedilirken bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

BANGKOK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Tayland'ın Bangkok kentinde inşaat halindeki bir gökdelen depremin etkisiyle saniyeler içinde yerle bir olurken, kameralara saniye saniye yansıyan olayda en az 43 işçinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Öte yandan Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.