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Gazze zirvesinde duvara asılan tabloda İsrail'e de destekçilerine de mesaj var - Son Dakika

Gazze zirvesinde duvara asılan tabloda İsrail'e de destekçilerine de mesaj var

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:47

Hizbullah lideri Nasrallah'ın, Hamas ve İslami Cihad yöneticileriyle yaptığı görüşmeye dair servis edilen fotoğrafta yer alan tabloda, Haşr Suresi'nin 14. ayetinin yazdığı görüldü. Ayette "Onların topu birden sizinle, ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir" deniliyor.

İsrail ordusu ile 7 Ekim'den bu yana çatışmalarını sürdüren Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri ile görüştü. Görüşmeden yayınlanan fotoğrafta duvardaki Haşr Suresi'nin 14. ayetinin yer aldığı tablo ise dikkat çekti.

"SEN ONLARI BİRLİK ZANNEDERSİN, OYSA KALPLERİ DAĞINIKTIR"

Söz konusu ayette, "Onların topu birden sizinle, ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir: Sen onları birlik içinde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir." ifadeleri yer alıyor.

7 Ekim'den bu yana ilk kez bir araya geldiler! Gazze zirvesinde İsrail'e ayetle mesaj

"GERÇEK ZAFER İÇİN YAPILACAKLAR DEĞERLENDİRİLDİ"

Dün Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Nasrallah'ın, Nahhale ve Aruri ile yaptığı üçlü görüşmeye ilişkin bilgi verildi. Görüşmede, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı ve Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar başta olmak üzere Gazze'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısının durdurulması için direniş cephesinin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

7 EKİM'DEN BU YANA BİR İLK

Açıklamada ayrıca, görüşmede, gelişmelerin günlük olarak takip edilmesi ve daimi koordinasyon içerisinde kalınması konusuna vurgu yapıldığı aktarıldı. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileri ile bir araya geliyor.

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Son Dakika Dünya Gazze zirvesinde duvara asılan tabloda İsrail'e de destekçilerine de mesaj var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze zirvesinde duvara asılan tabloda İsrail'e de destekçilerine de mesaj var - Son Dakika
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