70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı

Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya bulunan ülkede, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bu durumdan en çok etkilenen kuzeydeki 5 bölgeye yönelik bir dizi karara imza attı.

"YARDIMLARIN YÖNETİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler'deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.

KORONAVİRÜS KRİZİ ÖRNEK ALINACAK

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin hükümetin koronavirüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi.

SU KULLANIMINA KISITLAMA

Veneto'daki Verona da dahil olmak üzere kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda vatandaşların su kullanımına kısıtlama getirildi. Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), bu yıl İtalya'nın son 30 yılda aldığı ortalama yağışın yalnızca yarısını aldığını aktardı.