70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı - Son Dakika
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70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı

05.07.2022 01:03

İtalya, son 70 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Bu sebeple Po Nehri'ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi. Sorunun çözümü için yaklaşık 36,5 milyon avroluk kaynak ayrıldığı belirtildi.

Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya bulunan ülkede, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bu durumdan en çok etkilenen kuzeydeki 5 bölgeye yönelik bir dizi karara imza attı.

"YARDIMLARIN YÖNETİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler'deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.

İtalya'da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi

KORONAVİRÜS KRİZİ ÖRNEK ALINACAK

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin hükümetin koronavirüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi.

İtalya'da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi

SU KULLANIMINA KISITLAMA

Veneto'daki Verona da dahil olmak üzere kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda vatandaşların su kullanımına kısıtlama getirildi. Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), bu yıl İtalya'nın son 30 yılda aldığı ortalama yağışın yalnızca yarısını aldığını aktardı.

İtalya'da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi
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Kaynak: İHA

İtalya, su, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı - Son Dakika
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