700 milyon dolar harcanarak restorasyonu yapılan Notre Dame kilisesinin altın horozdan yapılan kulesi tamamlandı

Notre Dame Katedrali'nin kulesi, geçtiğimiz hafta Paris'in siluetine, yeni bir altın horoz ile geri döndü.

UNESCO listesinde yer alan katedralin en sembolik özelliklerinden biri olan bu özelliğin, hâlâ iskelelerle kaplı olsa da, turistler ve Parisliler tarafından hayranlıkla karşılanmasıyla birlikte Notre Dame inşaat sahası tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 500 zanaatkâr, Paris'in sembolik anıtının halka tekrar açılması için bir yıldan az bir süre kala, bu tarihi yapının yeniden inşası için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Notre Dame'ın, 2019 Nisan'ında büyük bölümlerini yok eden yangından sadece beş yıl yedi ay sonra, 8 Aralık 2024 tarihinde halka açılacağını söyledi."Olimpiyat Oyunları geldiğinde (Temmuz ayında), kulenin üst kısmını iskelelerden kurtarmayı ve çatının büyük bir bölümünü tamamlamayı bekliyoruz, böylece Parisliler ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, katedralin ne kadar yakında tekrar açılacağını görebilir," dedi Notre Dame'ın Yeniden İnşası'ndan sorumlu Rebuilding Notre Dame de Paris'den Philippe Jost.

Zaten dışarıdan gotik yapının tadını çıkaranlar, katedrale tekrar girebilme olasılığından heyecan duyuyor. Göran Book, "İlk geldiğimde 60 yıl önceydi, sonra 40 yıl önce," dedi ve "Şimdi 80 yaşındayım. Eğer gelecek yıl hâlâ yaşıyorsam, tekrar açılışı görmek için geri gelmek zorundayım," şeklinde konuştu.

Rebuilding Notre Dame de Paris'e göre, Fransa genelinde "katedralin rönesansı üzerinde çalışan" neredeyse 250 şirket ve sanat atölyesi bulunuyor. Bu, marangozlar, taş ustaları, iskele ustaları, heykeltıraşlar, altın varakçılar, cam ustaları ve hatta Fransa'nın en büyük orgunu restore eden, Notre Dame'ın 8.000 boru ve 115 stoğunu onaran org yapımcıları gibi meslekleri içeriyor.

2019 yangınından sonra çalışmanın ilk iki yılı, binayı güvence altına alma, proje çalışmalarını tamamlama ve ihaleleri verme sürecine ayrıldı. Restorasyon aşaması resmi olarak Eylül 2021'de başladı.

Son aylarda,çatı, kule ve büyük üst galerilerin restorasyonu tamamlandı.