8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış - Son Dakika
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8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış

25.05.2022 14:47
8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış

Amerika'nın Indiana eyaletinde yaşayan Becki ve Keith Dilley çifti, 8 yıl boyunca çocuk sahibi olamayınca tüp bebek yöntemini denediler ve 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrendiler. Bütün hazırlıklarını 5 bebeğe göre yapan çift, doğumda gelen altıncı bebek karşısında oldular. Doktorlar ultrasonda görünmeyen 6. bebeğin, annenin dalağının altında gizlendiğini tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletinde yaşayan Becki ve Keith Dilley çifti, çocuk sahibi olamamalarının ardından tüp bebek tedavisine başladı. Tedavi başarılı olduktan sonra Keith'i hamile kaldı.

5'izlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

5'İZLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Kontrol için doktora giden Becki ve Keith, güzel bir haber daha aldı. Çünkü çiftin 1 değil tam 5 bebeği olacaktı. Bu mutlu haberle evlerine dönen Becki ve Keith, 9 ay sonra başlarına gelecek olaydan henüz habersizdi.

5'izlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

DOĞUMA 30 DOKTOR GİRDİ

Doğum günü geldiğinde 30 doktor ve hemşireleri, bebekleri sağlıklı şekilde dünyaya getirmek için hazırlardı. Fakat doğum sırasında beklenmeyen bir durumla karşılaşıldı.

5'izlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

DALAĞIN ALTINA GİZLENMİŞ

5 bebek sağlıklı şekilde dünyaya gelirken, kadının vücudunda sürpriz bir bebek daha bulundu. Annesinin dalağının altında gelişen bir bebek daha olduğu tespit edildi. Bu durum karşısında hayrete düşen 30 doktor, bebeği başarılı şekilde dalaktan almayı başardı.

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Son Dakika Dünya 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış - Son Dakika


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