İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yaşayan 85 yaşındaki Lucille Downer, bahçesine giren komşusunun 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Kadın bu korkunç saldırı neticesinde yaşamını yitirdi.
Köpeklerin sahibi olan Darren Pritchard, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Acı olayı anlatan kadının kızı ise annesinin bu saldırıya karşısında hiç şansının olmadığını belirtti.
Downer'ın kızı Beverley, annesinin demans hastası olduğunu ve saldırgan köpeklerin annesine saldırdığını gördüğünü, sonra da annesini kurtarmaya çalışırken köpeklerin kendisine de saldırdığını belirtti. Downer'ın kızı, annesinin bu şekilde ölmeyi hak etmediğini ve onu her düşündüğünde, kanlar içinde ve iki köpeğin boynuna saldırdığını gördüğünü söyledi.
Son Dakika › Dünya › 85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika