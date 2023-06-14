85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

14.06.2023 14:27

İngiltere'de 85 yaşındaki Lucille Downer, bahçesine giren 2 köpeğin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken, köpeklerin sahibi ve Downer'ın komşusu olan Darren Pritchard 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yaşayan 85 yaşındaki Lucille Downer, bahçesine giren komşusunun 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Kadın bu korkunç saldırı neticesinde yaşamını yitirdi.

5 YIL HAPİS YATACAK

Köpeklerin sahibi olan Darren Pritchard, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Acı olayı anlatan kadının kızı ise annesinin bu saldırıya karşısında hiç şansının olmadığını belirtti.

85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

GÖZLERİYLE GÖRMÜŞ

Downer'ın kızı Beverley, annesinin demans hastası olduğunu ve saldırgan köpeklerin annesine saldırdığını gördüğünü, sonra da annesini kurtarmaya çalışırken köpeklerin kendisine de saldırdığını belirtti. Downer'ın kızı, annesinin bu şekilde ölmeyi hak etmediğini ve onu her düşündüğünde, kanlar içinde ve iki köpeğin boynuna saldırdığını gördüğünü söyledi.

85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti
YORUMLAR
500
Sosyal Medya Fenomeni, Kendi Cenazesine Helikopterle Gelerek Herkesi Şaşırttı Sosyal Medya Fenomeni, Kendi Cenazesine Helikopterle Gelerek Herkesi Şaşırttı

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı kapatıldı iddiası
15:02 Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı kapatıldı
15:03 Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey sakatlandı
14:58 Transferin göz bebeğiydi! Sacha Boey, milli takımda sakatlandı
14:49 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a döndü
14:47 Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk sözler: Güzel olacak her şey
14:30 İsmail Saymaz'dan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine sert tepki!
14:26 Eda Ece'ye bir tepki de İsmail Saymaz'dan: Bıktık artık bu zevzekliklerden
14:25 Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde rol aldı
14:20 Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 15:14:28. #1.11#
SON DAKİKA: 85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement