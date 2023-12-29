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İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti - Son Dakika
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İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yanlış cephanenin kullanılması sonucu en az 86 kişi hayatını kaybetti. İsrail askeri yetkililer, yanlış silah seçiminin büyük hasar ve yüksek sivil kaybına yol açtığını belirtti. İsrail Ordusu, olaydan ders çıkartıldığını ve sivillere kasıtsız zarar verildiğini açıkladı. Bu itiraf, savaşın başından bu yana ilk kez yapıldı.

29.12.2023 - 09:13,  Güncelleme: 09:51
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7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 21 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail alçaklıkta sınır tanımıyor.

86 kişi hayatını kaybetmişti! İsrail'den günler sonra gelen 'yanlış cephane' itirafı

86 KİŞİ YANLIŞ CEPHANE NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

İsmi açıklanmayan bir askeri yetkili, İsrail'in kamu yayıncısı Kan News'e 24 Aralık'ta Mahgazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda yanlış cephanenin kullanılmasının "yoğun sivil kaybına yol açtığını" itiraf etti. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda en az 86 kişi hayatını kaybetmiş BM can kaybının artabileceğini belirtmişti.

86 kişi hayatını kaybetmişti! İsrail'den günler sonra gelen 'yanlış cephane' itirafı

"OLAYA KARIŞMAYAN SİVİLLERE KASITSIZ ZARAR VERİLDİ"

İsrailli askeri yetkili büyük hasar ve yüksek sivil kaybının sorumlusunun 'yanlış silah seçimi' olduğunu söyledi ve kullanılan mühimmat türünün saldırının niteliğine uymadığını sözlerine ekledi. İsrail Ordusu ise sivillerin kaybından üzüntü duyulduğunu ve olaydan ders çıkartıldığını açıkladı; "Ön soruşturma, saldırılar sırasında hedeflerin yakınında bulunan ek binaların da vurulduğunu ortaya çıkardı; bu da muhtemelen olaya karışmayan sivillere kasıtsız zarara yol açtı."

86 kişi hayatını kaybetmişti! İsrail'den günler sonra gelen 'yanlış cephane' itirafı

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

ABD'li New York Times gazetesi İsrail'in savaşın başlamasından bu yana ilk kez böyle bir itirafta bulunduğuna dikkat çekti ve İsrail güçlerinin ABD tarafından gönderilen ve uzmanların sivil yoğunluklu bölgeler için uygun olmadığını söylediği yaklaşık 1000 kiloluk bombalar kullandığını hatırlattı.

İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Dünya devletlerini boşverin İslam ülkeleri bile birlik olamadıktan sonra Filistin'in işi bayağı zor.Adamlar arkalarına Avrupa ve ABD' desteğini de aldılarki haftalardır bombalıyorlar bitirene kadar da duracak gibi görünmüyorlar. Allah Filistinli kardeşlerimizi korusun, onlara dayanma gücü versin. Yanıtla 52 2

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SON DAKİKA: İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti - Son Dakika
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