AB, 2022\'de enerjisinin yüzde 23\'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etti

Avrupa Birliği Komisyonu (AB), 2022'de tüketilen enerjinin yüzde 23'ünün yenilenebilir enerji kaynaklardan elde edildiğini açıkladı.

AB Komisyonu, 22 Aralık'ta yayınladığı raporda üye ülkelerin 2022'de tükettikleri enerjinin yüzde 23'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğini ifade etti. Açıklamada, "AB düzeyinde brüt nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı 2022'de yüzde 23'e ulaştı. 2021 ile karşılaştırıldığında bu, yüzde 1.1 puanlık bir artışı temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı. AB'nin 2030'a kadar yenilenebilir enerji hedefini yüzde 32'den yüzde 42.5'e çıkarma hedefine dikkat çekilen açıklamasında, AB ülkelerinin bu hedef doğrultusunda çabalarını yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI EN ÇOK KULLANAN ÜLKE İSVEÇ

Raporda, İsveç'in 2022'de enerji tüketiminin neredeyse üçte ikisini (yüzde 66) yenilenebilir kaynaklardan elde ederek AB ülkeleri arasında lider konumda olduğu ifade edildi. İkinci sırada yüzde 47.9 oranıyla Finlandiya takip ederken, genellikle hidroelektrik enerji kaynaklarını kullanan Letonya ise yüzde 43'le üçüncü olarak kaydedildi. Raporda, Danimarka yüzde 41.6, Estonya yüzde 38.5, Portekiz yüzde 34.7 Avusturya ise yüzde 33.8 oranıyla yer alırken en düşük yenilenebilir enerji oranları İrlanda'da yüzde 13.1, Malta yüzde 13.4, Belçika yüzde 13.8 ve Lüksemburg'da yüzde 14.4 olarak kaydedildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI NEDİR?

Yenilenebilir enerji kaynağı doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmalarıdır. Yenilenebilir enerjiler; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür.