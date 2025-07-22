AB\'den Gazze\'ye Acil Yardım Çağı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'deki sivillerin çok uzun süredir büyük acılar çektiğini vurgulayarak, "Bu durum derhal sona ermeli" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sivillerin asla hedef alınmaması gerektiğini belirterek, "Gazze'den gelen görüntüler katlanılmaz. AB, insani yardımın serbest, güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ile uluslararası ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor. Gazze'deki siviller çok uzun süredir büyük acılar çekiyor. Bu durum derhal sona ermeli" dedi.

Açıklamasında İsrail'e de seslenen von der Leyen, "İsrail, verdiği taahhütleri yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.