AB'den Trump'a gümrük vergisi tepkisi: Tüm taraflara zarar verir - Son Dakika
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Dünya

AB'den Trump'a gümrük vergisi tepkisi: Tüm taraflara zarar verir

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Avrupa Komisyonu, ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini eleştirerek; kararın küresel ticareti bozacağını ve tüm taraflara zarar vereceğini belirtti. Komisyon ayrıca AB'nin hedef alınması halinde karşılık verileceğini açıkladı.

03.02.2025 18:36
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Avrupa Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç ülkeye uyguladığı gümrük vergilerini eleştirerek, bunların tüm taraflara zarar vereceğini ve küresel ticareti bozacağını belirtti. Komisyon, pazar günkü açıklamasında Avrupa Birliği'nin hedef alınması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

AB SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yerel medyada yer alan haberde AB sözcüsünün, "Avrupa Birliği, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi uygulama kararını esefle karşılıyor" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için "dışa açık piyasaların ve uluslararası ticaret kurallarına saygının" önemini vurgulayan sözcü, "Gümrük vergileri, ekonomide gereksiz kesintilere yol açar ve enflasyonu tetikler. Dolayısıyla bu vergiler, tüm taraflara zarar verir" diye konuştu.

"KARŞILIK SERT OLACAKTIR"

ABD'nin AB ürünlerine yönelik olası bir gümrük vergisi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü, "AB ürünlerine haksız ya da keyfi şekilde gümrük vergisi uygulayan herhangi bir ticaret ortağına sert şekilde karşılık verilecektir. ABD ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin dünyadaki en büyük ticaret yatırım ilişkisi olması nedeniyle kaybedilecek çok fazla şey var" dedi.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARLARI

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Çin Ticaret Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacaklarını ve hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumak için ilgili karşı önlemleri alacaklarını belirtti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau cumartesi günü yaptığı açıklamada, salı gününden itibaren toplamda 21 milyar ABD doları değerinde ABD malına yüzde 25 vergi uygulayacaklarını duyurdu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Ekonomi Bakanlığına Meksika'nın çıkarlarını korumak üzere vergi ve vergi dışı tedbirler uygulama talimatı verdi.

AB\'den Trump\'a gümrük vergisi tepkisi: Tüm taraflara zarar verir
Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Kanada, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den Trump'a gümrük vergisi tepkisi: Tüm taraflara zarar verir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Kral Adam Ne Yaparsan Doğrudur 0 4 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    işin ucu kendilerine dokundumu ağlıyorlar. 3 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    ABD' nin kölesi olmuşsunuz ,Abd ,Rusya ile ticaret yapana yaptırım uyğularım tehdidinden sonra "Sıvılaştırılmış kaya gazını" gemiler ile size sattı Rusya gazından daha da pahalıya. Sizin vereceginiz karşılık ne olabilir ki ? 1 0 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    söz konusu insan olunca sesi çıkmıyor hiçbirinin. beter olun aç kalın inşallah 0 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yiyin birbirinizi, ticaret bilmeyenler Turp u tebrik ediyıor ama bu boşluk, başta Çin olmak üzere, Pakistan, Hindistan, İran ve bizim ekmeğimize yağ sürer. 0 0 Yanıtla
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