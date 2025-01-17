AB Dış İşleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistin Başbakanı ile Görüştü

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'de Filistin Başbakanı Mustafa ile bir araya geldiğini belirterek, bu görüşmenin, ateşkes anlaşmasından kısa süre sonra yapılmasının önemini vurguladı.

Kallas, AB'nin insani yardım ve yeniden yapılanma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kalıcı barışa doğru atılmış bir adım olabilir ancak hepimiz önümüzde birçok zorlu meydan okuma olduğunu biliyoruz. Ayrıca sınırda istikrarı sağlamak için gözlem misyonumuzu Refah'a yeniden konuşlandırma konusunda görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.