AB Dış Politika Şefi, Macaristan\'ın Ukrayna tutumu nedeniyle toplantıya ev sahipliği yapmayacak

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(ANKARA) -Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, Macaristan'ın Ukrayna savaşı konusundaki tutumu nedeniyle bir sonraki AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına ev sahipliği yapamayacağını duyurdu. Borrell, "Macaristan'a sembolik de olsa bir sinyal göndermeliyiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28-30 Ağustos günleri arasında yapılması planlanan Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı, Brüksel'de düzenlenecek.

AB Dış Politika Şefi Josep Borrell, AB'nin altı aylık dönem başkanı Macaristan'ın Ukrayna savaşı konusundaki tutumu nedeniyle toplantılara ev sahipliği yapamayacağını duyurdu.

Borrell, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyaretini hatırlatarak Macaristan'ın 'eylemlerinin bir sonucu' olması gerektiğini ve AB'nin 'sembolik de olsa Macaristan'a bir sinyal' göndermesi gerektiğini ifade etti.

Macaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenmesinden haftalar sonra ve Başbakan Viktor Orban'ın Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi AB üyelerince eleştirilmişti. AB Konseyi Orban'ın ziyaretinin, AB'nin Ukrayna savaşındaki pozisyonunu temsil etmediğini belirten bir açıklama yayınlamıştı.

Macaristan ise Borrell'in kararının "tamamen çocukça" olduğunu belirtti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabında paylaştığı mesajda "Kimsenin duygularını incitmek istemem, ama bu bir anaokulunda olmak gibi geliyor" dedi.

Orban'ın, Putin ile yaptığı görüşme sonrası AB'yi Ukrayna savaşında "savaş yanlısı" bir siyaset izlemekle eleştirmesi üzerine Borrell, "Savaş yanlıları hakkında konuşmak istiyorsanız, Putin hakkında konuşun" dedi.

Borrell, "Tek bir istisna dışında üye devletlerin Macaristan'ın eylemleri hakkında çok eleştirel olduğunu söyleyebilirim. Bunu ifade etmek için bir sonraki Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantılarını Brüksel'de düzenlemenin için uygun olduğunu düşündüm" dedi.

AB üye ülkelerinden yalnızca Slovakya, Macaristan'ı destek verirken, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel de, Budapeşte'ye gitmemenin "saçma" olacağını söyledi. Bettel, Macaristan'a AB'nin eylemlerinden memnun olmadığını doğrudan söylemenin daha iyi olduğunu, görmezden gelmenin veya diyalogtan kaçınmanın bir hata olacağını düşündüğünü belirtti.

Orban, Putin ile yaptığı görüşmeyi Ukrayna savaşı için "barış misyonu"nun bir parçası olarak açıklıyor. Orban, Macaristan'ın AB dönem başkanlığına gelmesinden kısa bir süre sonra, "barış misyonu" olarak adlandırdığı görüşmeler kapsamında Ukrayna, Rusya ve Çin'e birer ziyaret yapmış, ayrıca ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la da bir görüşme gerçekleştirmişti.