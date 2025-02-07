AB Komisyonu Başkanı von der Leyen\'den Trump\'ın UCM Kararına Tepki

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören kararıyla ilgili olarak, "Avrupa her zaman adaletten ve uluslararası hukuka saygıdan yana olacaktır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yaptırım öngören kararıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Von der Leyen açıklamasında, "UCM, uluslararası suçlar için hesap verebilirliği garanti altına alır ve dünya çapındaki mağdurların sesi olur. Küresel cezasızlıkla mücadeleyi özgürce sürdürebilmelidir. Avrupa her zaman adaletten ve uluslararası hukuka saygıdan yana olacaktır" dedi.

UCM, TRUMP'IN YAPTIRIM KARARINI KINADI

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, "UCM, ABD'nin mahkeme yetkililerine yaptırım uygulamayı, bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermeyi amaçlayan başkanlık kararnamesinin yayımlanmasını kınıyor" ifadesi kullanıldı.

TRUMP'IN UCM'YE YAPTIRIM KARARI

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de İsrail'in işlediği savaş ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.