AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi - Son Dakika
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AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi

AB\'nin ABD\'ye yönelik \'gümrük vergisi\' misillemesi ertelendi
13.07.2025 20:24
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye uygulayacağı gümrük vergilerine ilişkin misilleme tedbirlerini hazırladıklarını ve askıda kalma süresini ağustos ayı başına kadar uzatacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye uygulayacağı gümrük vergilerine ilişkin, "Misilleme tedbirlerinin askıda kalma süresini ağustos ayı başına kadar uzatacağız. Aynı zamanda yeni misilleme tedbirleri hazırlamaya da devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap verdi.

ABD'YE YÖNELİK MİSSİLLEME ERTELENDİ

AB'nin yarın uygulamaya girmesi beklenen misilleme tedbirlerine ilişkin bir soru alan von der Leyen, "ABD, tarafımıza müzakereler yoluyla çözüm bulunmaması halinde yürürlüğe girecek tedbirlerin yer aldığı bir mektup gönderdi. Bu nedenle, biz de misilleme tedbirlerinin askıda kalma süresini ağustos ayı başına kadar uzatacağız.

Aynı zamanda, yeni misilleme tedbirleri hazırlamaya da devam edeceğiz ve bu şekilde tam anlamıyla hazırlıklı olacağız. Bu süreçte ikinci ve üçüncü unsurlar çok önemli. Bunların biri ticaret ilişkilerini çeşitlendirmek ve diğeri ise tek pazara odaklanmaktır. Tek Pazar programını derinleştirmek önemli çünkü bu bizim güvenli limanımız" dedi.

"BAŞINDAN BERİ MİSİLLEME TEDBİRLERİ İLE CEVAP VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Von der Leyen, ABD ile diyaloğun yararlı olmadığının görüldüğü ve ABD'nin mektubundaki sert üsluba karşı nasıl bir tavır takınılacağı sorusuna, "Bildiğiniz üzere iki aşamalı bir yaklaşımımız bulunuyor ve bu çok önemli. Her zaman çok net bir şekilde ifade ettik; biz müzakere edilmiş bir çözümü tercih ediyoruz. Bu tutumumuz değişmedi. Şimdi elimizde olan zamanı 1 Ağustos tarihine kadar bu doğrultuda kullanacağız. İkinci aşamada ise bunlara en başından beri misilleme tedbirleri ile cevap vermek için çalışıyoruz ve buna hazır durumdayız. Gerekirse bu tedbirleri devreye sokabiliriz. İki aşamalı yaklaşım işe yarıyor çünkü biz hazırlıklıyız" şeklinde cevap verdi.

"TÜM MUHTEMEL SENARYOLARA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

AB'nin ABD'ye karşı ticaret ve yatırım kısıtlamaları dahil sert ekonomik tedbirler içeren Zorlama Önleyici Araç'ı (ACI) devreye alma ihtimaline ilişkin soru üzerine von der Leyen, "Bildiğiniz üzere tedbir listemizi hazırladık ve bunun üzerinde mutabakata vardık.

İkinci, potansiyel bir misilleme tedbiri listesini de hazırladık ve şu anda buna da onay verilmiş durumda. Zorlama Önleyici Araç (ACI) ise olağanüstü durumlar için oluşturuldu, henüz o noktada değiliz. Bu çok önemli. Şu an müzakere zamanı. Ancak bu aynı zamanda, tüm muhtemel senaryolara karşı hazırlıklı olduğumuzu da gösteriyor" dedi.

"ANLAŞMA SAĞLAMAK İÇİN 1 AĞUSTOS ÇALIŞACAĞIZ"

Von der Leyen, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir açıklamada ise, "AB ihracatına uygulanacak yüzde 30 oranında gümrük vergisi, Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelere, tüketicilere ve hastalara zarar verecektir. Bir anlaşma sağlamak için 1 Ağustos'a kadar çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda orantılı misilleme tedbirleri temelinde AB'nin menfaatlerini korumaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi - Son Dakika

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