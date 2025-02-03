AB, Tarihinde İlk Savunma Zirvesini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Dünya

AB, Tarihinde İlk Savunma Zirvesini Gerçekleştiriyor

AB, Tarihinde İlk Savunma Zirvesini Gerçekleştiriyor

Avrupa Birliği liderleri, Brüksel'deki zirvede Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için gereken stratejileri ve finansmanı tartışacaklar.

03.02.2025 16:28  Güncelleme: 16:30
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AB, tarihinde ilk defa savunma konusunda zirve toplantısı düzenliyor.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, bugün düzenlenen ilk savunma konulu zirve toplantısında mevcut jeopolitikte Avrupa'nın savunmasını güçlendirmenin yollarını tartışacaklar. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayriresmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Yalnızca savunmaya ayrılmış bir toplantıyla ilk kez bir araya geliyoruz" dedi.

Costa, zirvede savunma konusundaki öncelikler ile bunlar için gerekli finansmanın nasıl sağlanacağının ve mevcut ortaklıkların nasıl geliştirileceğinin ele alınacağını söyledi. AB Komisyonu'nun savunma stratejisi konusunda 'Beyaz Bülten' isimli belge hazırladığını belirten Costa, söz konusu zirvede alınacak kararların 19 Mart'ta açıklanması için planlanan bu belgenin hazırlıkları kolaylaştırıcı rol oynamasını beklediğini aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB, Tarihinde İlk Savunma Zirvesini Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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