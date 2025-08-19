AB, Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

AB, Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması İstedi

AB, Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması İstedi
19.08.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB liderleri, Ukrayna'ya NATO benzeri güvenlik mekanizması oluşturulmasını önerdi.

AB liderleri, Ukrayna için NATO'nun 5'inci maddesine benzer güvenlik mekanizmasının oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından AB liderleriyle yapılan video konferans toplantısının ardından yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması sürecine katılmayı kabul etmesi, 'önemli bir adım' olarak değerlendirilerek, "Şimdi, NATO'nun 5'inci maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı" denildi.

Ukrayna ordusunun Avrupa'nın 'ilk savunma hattı' olduğu kaydedilen açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Rusya'nın şiddeti derhal sona erdirmesi gerektiğinin altı çizilerek, aksi halde yaptırımların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
’’Ölümü hissettim’’ diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı ''Ölümü hissettim'' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 23:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.