AB ve ABD\'den Yakın İş Birliği Vurgusu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının iyi geçtiğini belirterek, "Yakın iş birliğini sürdüreceğiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapılması planlanan görüşmesi hakkında konuştuklarını kaydeden von der Leyen, "Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi. Yakın iş birliğini sürdüreceğiz. Adil ve kalıcı barışı bizden çok kimse istemiyor" ifadelerini kullandı.